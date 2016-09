«Si Laporte quiere jugar con España, es su decisión»

Un francés no puede tener la doble nacionalidad española según la legislación vigente . Tiene que solicitar la nacionalidad española y cuando se le concede debe según la Ley actual renunciar a su nacionalidad. Además existe un atasco de más de 2 años en Exteriores para la concesión de nacionalidad española a los Comunitarios. Así que no entiendo de qué va todo esto. Es que la Federación Española de Fútbol sabe cómo saltarse las Leyes? Pues muy mal ejemplo!!

