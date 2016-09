Oyarzabal: «Nunca me he visto con la camiseta del Athletic»

Mikel Oyarzabal (Eibar, 1997) fue el gran objetivo del Athletic en el pasado mercado de verano. El directivo Javier Aldazabal y el director general, Jon Berasategi, se reunieron en dos ocasiones en Jaca con los padres del extremo de la Real Sociedad, a quien ofrecieron pagar sus 40 millones de cláusula y un contrato de 3,5 millones netos por temporada. El atacante rechazó la propuesta y renovó hasta 2022 con una cláusula de 50 millones, 60 para el club de San Mamés. “Nunca me he visto con la camiseta del Athletic”, dice en una entrevista que publica hoy ‘El Diario Vasco’.

El atacante elude referirse a sus contactos con el Athletic con la excusa de que eran “los aitas los que llevaban esos asuntos” y que no le dieron detalles. “Fueros ellos los que me dijeron que había varios equipos que habían pedido información sobre mí”, indica. Y agrega que no le picó la curiosidad y no quiso saber más. “En ningún momento pensé que equipos eran, qué me ofrecían. Lo único que quería era seguir igual de bien como me he sentido en la Real. No pensé en otra cosa que en quedarme. Por suerte esa negociación rápida con la Real se ha podido concretar en un año más de contrato”.

El eibarrés recuerda que ya tuvo la opción de jugar en Lezama. “Cuando era un niño ya tuve la oportunidad de jugar con el Athletic y aposté por la Real Sociedad, el club en el que quise y quiero estar para conseguir cosas. Pude elegir la camiseta. Y hasta hoy”.