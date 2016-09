Iñigo Lekue está deseando que llegue el choque contra el Deportivo para plasmar en el terreno de juego las «buenas sensaciones» que vertebran el ánimo del equipo a pesar del mal arranque liguero. «Esperamos ansiosos el partido del domingo», ha asegurado esta mañana en Lezama, donde Ernesto Valverde ha podido contar con todos sus jugadores. El lateral, que ya ha superado sus problemas físicos, asegura que los rojiblancos están listos para despegar y que los resultados «van a llegar. Estas dos semanas del parón nos han venido bien para ponernos a la altura de los demás compañeros», ha comentado sobre los 'rezagados' en la preparación.

El defensa no ha querido adelantarse en el tiempo y hablar de un calendario muy cargado en septiembre porque, a su juicio, «solo miramos al domingo». Ha definido Riazor como un «campo difícil» y se ha puesto a disposición del míster para lo que necesite. «Estoy contento de jugar ponga donde me ponga. Soy diestro y lo mío es la derecha y el lateral, pero no tengo ninguna preferencia».

En cuanto a la Europa League, que el Athletic abre el jueves en Italia contra el Sassuolo, Lekue ha admitido la gran «ilusión» que despierta el torneo en el vestuario, aunque ha subrayado que «lo primero es lo del domingo».