«Estamos obligados a ganar»

Tras las dos derrotas en el arranque liguero, en el vestuario rojiblanco comparten todos una misma opinión: hay que ganar ante el 'Dépor'. Ayer Williams y Aduriz lo declaraban en un acto publicitario y hoy ha sido Ernesto Valverde el que lo ha reconocido en la rueda de prensa posterior al entrenamiento a puerta cerrada en Lezama. El técnico es consciente de que el curso «acaba de empezar» pero a la vez sabe que después de los dos 'ceros' van ya «con la obligación» de conseguir un triunfo en Rizor este domingo (20.30 horas). «No es una situación nueva para nosotros, pero no se nos escapa que el calendario es duro, después de este partido tenemos otro el jueves, el domingo... Queremos sumar y empezar bien en Europa, y en positivo en la Liga. Esto de perder no nos termina de gustar».

Para ello Txungurri pide un «esfuerzo extra» a sus jugadores, sobre todo arriba, donde tienen que ser «más certeros» para tratar de cambiar una racha negativa que les lleve a tener más confianza en sí mismos, aunque recalcó que el equipo hasta el momento, pese a los resultados, «está bien». «En Gijón mantuvo su línea, intentó dominar y hacer peligro salvo un rato en el que estuvimos flojos y contra el Barça arriesgamos mucho». El choque ante el conjunto gallego llega después de un parón que les ha venido bien para poder recuperar a todos los jugadores tocados y a los que habían llegado más cortos de preparación, pero entiende que les ha «cortado la dinámica».

Valverde califica al 'Dépor' como un equipo «muy ordenado» que ha perdido jugadores importantes como es el caso de Lucas Pérez, pero tiene una columna vertebral muy peligrosa. «Tendremos que tratar de no perder el balón en zonas comprometidas para nosotros». Un partido en el que no desveló quién ocupará la portería rojiblanca y en el que posiblemente saque un once con alguna variación respecto al que recibió al Barça en San Mamés.