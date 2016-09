¿'La Roja, en San Mamés?: «Jugaremos donde nos digan»

Ángel María Villar, el bilbaíno que preside la Federación Española desde hace 28 años y que aspira a una reelección por cuatro más, volvió a colocar el miércoles en Logroño sobre la mesa el espinoso asunto de la presencia de la selección española en Euskadi. «¿Quién ha dicho que no puede jugar en el País Vasco? Lo que hace falta es que lo pidan», dijo.

Aduriz y Williams son dos de los últimos internacionales del Athletic. El primero fue a la Eurocopa de Francia y el segundo es habitual en la sub’21. Ayer se les preguntó si les gustaría jugar con ‘La Roja’ en San Mamés. Eludieron contestar afirmativamente. Los dos emplearon evasivas. «Me es indiferente dónde jugar. El que debe marcar el campo es la Federación y estamos dispuestos a todo y abiertos a todas las posibilidades», dijo Williams. Aduriz optó por otra respuesta que no compromete. «Si me ponen en el campo, jugaré donde me digan».

Si España se clasifica para la Eurocopa’2020, la selección regresará a San Mamés. Bilbao es una de las trece sedes del torneo continental, que los propietarios del estadio pidieron sabiendo que significaba que ‘La Roja’ jugaría allí al menos dos partidos de la fase de grupos.

La última presencia de la selección en Bilbao data del 31 de mayo de 1967. Fue en un encuentro clasificatorio para la Eurocopa’68, con Iribar de portero, y que se saldó con una victoria por 2-0 sobre Turquía (gracias a los goles de Grosso y Gento). La selección española ha jugado seis veces en La Catedral y nunca ha perdido.