«Vamos a Riazor con la necesidad de ganar ya», admiten Williams y Aduriz

Los jugadores del Athletic no han dudado este verano en presentarse como aspirantes a grandes metas, alcanzar la Liga de Campeones y ganar la Liga Europa o la Copa del Rey. «Vamos a intentar traer un título. Lo vamos a dar todo para dejar al Athletic en el mejor lugar posible», remarcó ayer mismo Aritz Aduriz en un acto promocional de San Miguel en San Mamés en el que participó junto a su compañero Iñaki Williams. Sin embargo, la situación del equipo en la clasificación deprime a los hinchas. Es decimoctavo con cero puntos, un gol marcado y tres encajados.

El mensaje de optimismo lanzado a través de los medios debe ser plasmado ya en el campo. Así lo resaltaron ayer Aduriz y Williams. «Vamos a Riazor con la necesidad de ganar ya», admitió el segundo. «Queremos los tres puntos desde ya para acercarnos a esos puestos en los que queremos estar», remachó el atacante. La pasada campaña el Athletic dibujó un inicio similar al de esta campaña. Perdió con el Barcelona 0-1 y en Eibar 2-0. Ganó en la tercera jornada al Getafe, pero llegó a la quinta con sólo tres puntos después de nuevas derrotas ante Villarreal y Real Madrid. El cuadro amarillo, que fue el cuarto al acabar el curso, tenía diez más. Esa distancia resultó insalvable. El Athletic la redujo, pero a final de curso quedó a dos puntos de los castellonenses y de la Liga de Campeones.

Williams: «Si Valverde me pone de nueve, intentaré meter goles. Me veo capacitado para ello»

El mal arranque es ya una tradición en el Athletic en la última década. En las diez últimas temporadas, el equipo se ha quedado en siete ocasiones sin un triunfo en las dos primeras jornadas. «Ha sido coincidencia que como la temporada pasada tampoco empezamos bien. Eso te lastra durante mucho tiempo. Empezando mal es difícil darle la vuelta, tienes que remar mucho. Por eso queremos empezar a puntuar de tres en tres y acercarnos a los puestos que queremos estar. Y para eso tenemos que empezar ganando desde ya», señaló Aduriz.

A estas alturas del pasado año, Aduriz llevaba cuatro goles, todos marcados al Barcelona en la Supercopa. Esta campaña aún no se ha estrenado. El atacante recordó que su preparación es distinta. En 2015-16 estaba con el equipo desde que se alzó el telón de la pretemporada, mientras que esta vez llegó más tarde por su participación en la Eurocopa. «Para algunos el partido de Liga en Gijón fue el segundo completo desde que empezamos», se excusó. El parón liguero le ha venido bien para «trabajar duro» y para que «poco a poco las fuerzas se vayan igualando». Aduriz aún no se ha estrenado y se revuelve cuando se le recuerda la situación. «Pronto empezamos. Es el pan nuestro de cada día. Sabemos que el fútbol va muy rápido. Hay momentos que el equipo no mete goles. Quizás el domingo metemos varios y los periodistas hablen de otras cosas», se quejó.

Capacidad de reacción

A la vez que el mensaje de que la reacción debe ser inmediata, el vestuario rojiblanco lanza también la consigna de que es necesario que la tranquilidad reine. «El equipo está trabajando muy bien. Somos prácticamente el mismo grupo del año pasado y confiamos en nuestras capacidades. Somos conscientes de que no lo hemos hecho bien hasta ahora, pero el vestuario tiene capacidad para seguir ganando partidos y haciendo goles. Estoy seguro que las ocasiones y los tantos van a llegar, y que seguiremos ganando encuentros», sentenció Aduriz.

Aduriz: «Empezar mal te lastra durante mucho tiempo. Es difícil darle la vuelta y hay que remar»

Williams acaba de regresar de su convocatoria con la selección sub’21, con la que salió como suplente ante San Marino y Suecia. Al equipo de la pequeña república adriática le marcó un gol. En Gijón, en el estreno en Liga, lanzó el disparo que desvió Viguera de forma involuntaria al interior de la red. «No atravesamos la mejor racha, pero el domingo tenemos la oportunidad de sumar los primeros puntos», indicó.

Iñaki Williams cubrió el pasado curso las escasas ausencias de Aduriz como nueve. Las salidas de Guillermo (Elche), Viguera (Sporting) y Kike Sola (Getafe) confirman que Ernesto Valverde insistirá en él como recambio del máximo goleador del pasado curso. Cuidadoso, eludió indicar la cifra de goles que se marca como objetivo tras su trece dianas de la pasada campaña. «Si el míster decide ponerme como delantero centro intentaré hacerlo lo mejor posible y meter goles. Me veo muy capacitado», subrayó.