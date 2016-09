La decisión pendiente

La buena actuación de Kepa Arrizabalaga en su debut en Riazor hizo inevitable que los aficionados rojiblancos le convirtieran ayer en el centro de sus conversaciones y se preguntaran qué va a ser de él en los próximos partidos. Algunos hinchas rebosantes de curiosidad se dirigían incluso a los periodistas para interrogarnos al respecto. Uno comprende y hasta le produce una cierta ternura este reflejo del pasado –lo de preguntarnos a los periodistas por las cosas del Athletic, se entiende–, pero deberían saber que ya no tiene ningún sentido. Desde hace cinco años, para el club somos un gremio indeseable y bajo sospecha y tenemos todos los cauces informativos cerrados a cal y canto. La realidad es que hemos llegado a un punto en el que debemos conformarnos con que se nos permita el acceso a las zonas de prensa de San Mamés y de Lezama sin hacernos cada día un cacheo completo y sin que suenen a nuestro paso las sirenas de alarma y los ladridos de los perros de los guardianes.

De manera que no tenemos ni idea de cuáles son los verdaderos planes de Valverde respecto a Arrizabalaga, Iraizoz y Herrerín. De lo que ha trascendido hasta ahora, es decir, que los tres porteros van a ir rotándose a lo largo de la temporada, lo único que puedo decir es que me parece una melonada impropia de un entrenador como Txingurri. Y no hablemos del argumento de que tiene tres grandes porteros y quiere aprovecharse de ellos sin excepción. Parece una broma. Y más viniendo de un técnico que siempre ha apostado por las plantillas cortas. En este sentido, la contradicción es flagrante. Resulta que el ideal canónico de dos jugadores por puesto para la configuración de la plantilla se aplica ahora a todas las posiciones menos a la de los porteros, que precisamente son los que menos posibilidades tienen de lesionarse y más estabilidad necesitan.

Llevo días buscando un precedente de turno rotatorio de tres porteros y la verdad es que no lo he encontrado. Me refiero, por supuesto, al fútbol de élite. En los partidos de la infancia hemos visto cosas incluso mucho más sorprendentes y disparatadas. Todavía recuerdo cómo, siendo un niño, todos los componentes del equipo tuvimos que pasar por la portería tras encajar el sexto gol para que el 17-0 final que nos metieron unos de Urduliz –que conste que eran dos años mayores– pudiera ser metabolizado solidariamente por todo el grupo y nuestro portero no quedara traumatizado de por vida. En el fútbol profesional, en cambio, a lo más que se ha llegado con la portería –y a muchos todavía les parece una ocurrencia bastante temeraria que puede dar lugar a paradojas de muy difícil venta al público– ha sido a que el portero suplente juegue al menos una competición para que se mantenga ilusionado y en forma.

Lo de la rotación de tres guardametas, sin embargo, ya es rizar el rizo hasta el límite del absurdo. Y no se trata de que Iraizoz, Herrerín o Arrizabalaga vayan a marearse y a bajar su rendimiento entrando y saliendo de las alineaciones y las convocatorias. Eso nadie lo puede asegurar. Habrá que verlo. El problema es que ninguno de ellos va a poder disfrutar de un valor indiscutible en el crecimiento de cualquier profesional: la estabilidad. O dicho a la inversa: la falta de interinidad. Y no sólo eso. Todavía me parece más incoherente que el criterio para alinear a un portero determinado no sean sus méritos en los partidos que disputa sino la arbitrariedad de un calendario de rotaciones que debe ir cumpliéndose porque así lo ha establecido su entrenador.

Dicho todo esto, me adelanto a brindar una intuición personal. Valverde es un hombre inteligente y no creo que este lío vaya a tener un recorrido excesivo. Una cosa es que este verano no haya querido adoptar una decisión muy complicada que le condenaba a ser injusto al menos con uno de sus tres guardametas y otra bien distinta que no vaya a adoptarla a lo largo de la temporada. Al final, Txingurri se decidirá. La única duda es si lo hará pensando en el presente inmediato del Athletic, es decir, en la temporada en curso, o en el futuro. Que, evidentemente, se llama Kepa Arrizabalaga.

