El Athletic es un enigma

¿Pero qué pasa?

El Athletic se complica la vida en un partido facilón y controlado contra un rival que, lejos de ser el coco del grupo, es un conjunto muy discreto. De un paseo militar, sin armas, a caer humillado. De vergüenza ajena.

Con mal pie

Este equipo es un enigma. No consigue Ernesto Valverde el ajuste fino y no se entiende la planificación, porque al equipo le va a doler mucho este encuentro. Los rojiblancos no cumplen sus expectativas en un comienzo de temporada de cartón piedra.

De récord

Susaeta ya es el rojiblanco con más partidos europeos. Primeras rotaciones cuestionables, y nuevo récord Guinness con tres porteros en cuatro partidos. El equipo que se vino abajo regresó hundido en sus asientos. La Prensa no pudo consolarle.

P. Raczkowski

El árbitro polaco que tan bien se nos dio contra el Partizan no tuvo nada que ver en la derrota. Dirigió el encuentro sin mácula y se ahorró alguna tarjeta pero sin llegar a mayores. Muy bien.

Espinillera de oro

Para Beñat; lo poco que tuvo un ligero peligro salió de sus botas.

Lo mejor

El debut de Yeray, triste por el resultado, pero siempre ilusionante.

Lo peor

La torpeza de un equipo que sabe que es superior y es impotente. ¿Qué hacemos si no marca Aduriz?