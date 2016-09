El valiente Sassuolo examina al Athletic

Liberado esta temporada de rondas previas o ‘play offs’, que no dejan de ser un incordio estival como las medusas o las canciones del verano, el Athletic comienza esta noche, mediado ya el mes de septiembre, perfilado por tanto el otoño en el horizonte, su andadura europea. Lo hace con el partido que, sobre el papel, parece el más comprometido de la liguilla: la visita al Sassuolo, sexto clasificado de la Liga italiana en la campaña anterior. Tanto el Genk como el Rapid de Viena se antojan menos peligrosos que el equipo de Eusebio di Francesco, uno de esos entrenadores que ha ido creciendo y ganando en consideración a medida que crecía y ganaba en consideración el proyecto deportivo que comandaba.

En este caso, se trata de un proyecto admirable al que, desde España, es inevitable comparar con el del Villarreal. Es cierto que los castellonenses llevan mucho más tiempo en la élite y que han tenido un recorrido más brillante, pero los parecidos esenciales están ahí: un club modesto sin demasiada historia, una ciudad de 40.000 habitantes famosa por la cerámica, y un gran empresario, Fernando Roig en el Villarreal y Girgio Squinzi en el Sassuolo, que lo conduce a la élite del fútbol.

El equipo de Valverde debe igualar la intensidad que a buen seguro imprimirá al juego el equipo italiano

Se podría añadir, además, otra similitud, en este caso futbolística. El Sassuolo es un equipo ofensivo, al que le gusta tener el balón. Di Francesco fue pupilo de Zdenek Zeman en la Roma yle considera su maestro. Con eso está dicho todo. Al Athletic, por tanto, le espera esta noche en el Mapei Stadium un rival alejado del arquetipo italiano; al menos del más tradicional. Salvo que los verdinegros sufran una repentina metamorfosis por mal de altura en su debut en una liguilla de la Europa League, Valverde y los suyos no se encontrarán hoy con un grupo de legionarios dispuestos a reducir el juego a cenizas y a sacar petróleo en alguna llegada esporádica. Al contrario. Tendrán enfrente unos rivales valientes y descarados que les retarán, cara a cara, a ser mejores que ellos.

En este sentido, el choque de esta noche servirá para tomarle de nuevo la temperatura al Athletic. Lo cual despierta una expectación inevitable ya que el estado de salud de los rojiblancos resulta bastante incierto. La realidad es que su juego ha sido muy decepcionante en los tres partidos que han disputado. Al equipo se le nota todavía desajustado y con un buen número de futbolistas en baja forma. Desde fuera, da la impresión de que está todavía en pretemporada, en fase de rodaje y de eliminación de las agujetas, como si Valverde hubiera retrasado a conciencia los plazos de la puesta a punto dado que este año los partidos oficiales comenzaban casi un mes más tarde.

Si esto es así, el Athletic haría bien en espabilar rápido porque en la liguilla de la Europa League el margen de error es escaso –al fin y al cabo, son sólo seis partidos– y los retrasos y despistes pueden pagarse muy caros. Y no sólo eso. A nadie se le escapa que la mejor manera de que un equipo se ponga en marcha son un par de buenos resultados y, tras su afortunado triunfo en Riazor, a los rojiblancos les vendría de perlas otro hoy en Sassuolo. La moral de la tropa subiría como la espuma y el regreso al buen fútbol, que al final es lo único que te puede brindar una regularidad en los buenos resultados, estaría mucho más cerca. O debería estarlo.

El récord de Susaeta

Como es tradicional, nada se sabe de la alineación del Athletic, que viajó ayer a Italia con veinte jugadores, tres de ellos los porteros, Iraizoz, Kepa y Herrerín, al que hoy le toca su turno. En el resto del once no se esperan demasiadas novedades respecto al equipo que Valverde alineó en Riazor. Susaeta descansó el domingo y lo lógico es que hoy vuelva a ser titular, lo que le permitiría superar la cifra de partidos europeos de José Ángel Iribar. Palabras mayores. Las demás variantes sólo las sabe Valverde. No serán muchas. Podrán descansar dos o tres titulares, pero tampoco más. El estreno europeo no es un buen momento para hacer experimentos. Ya habrá tiempo cuando el panorama esté más claro.

Respecto al Sassuolo, hay que dar por descontado su entusiasmo. Di Francisco insistió mucho ayer en el aspecto anímico. Quiere a sus muchachos en erupción. Su equipo titular no sufrirá demasiadas alteraciones respecto al que viene actuando en la Serie A. Consigli, cuya pifia en un partido ante la Fiorentina la pasada temporada dio la vuelta al mundo, estará en la portería. La gran estrella verdinegra, ‘Mimmo’ Berardi, una de las grandes promesas del fútbol italiano, es duda. En principio, no parece que vaya a ser de la partida. Aunque ya está muy recuperado de su lesión, Di Francesco sabe que es un riesgo contar con el futbolista calabrés. Lo normal es que Defrel, Politano y Ricci ocupen el frente de ataque en un partido que promete emoción y buen fútbol, y que volverá a retratar el momento futbolístico de un Athletic que esta temporada quiere volver a intentar asaltar el cielo en la Europa League.