La extraña desaparición de Etxeita

El comienzo de la nueva temporada ha supuesto un viaje al pasado para Xabi Etxeita, un inesperado regreso al anonimato que no hubiese querido emprender jamás. El central, que transitó por una montaña rusa hasta consolidarse en el once, ha perdido altura de nuevo y es uno de los cinco jugadores que no han tenido minutos en lo que va de campaña. Este dato no sorprende tanto en los casos de Saborit, Elustondo, Mikel Rico –acaba de dejar atrás sus problemas físicos– y Aketxe –lesionado de gravedad–, pero sí desconcierta cuando se trata de un hombre que hasta hace nada era uno de los fijos de Valverde. Y no arrastra ninguna molestia que le incapacite para jugar, como se encargó de aclarar su entrenador en Reggio Emilia, sino que por algún motivo que solo conoce Txingurri ha perdido su sitio entre los elegidos. De titular indiscutible e internacional absoluto, convocado por Vicente del Bosque en octubre de 2015, el defensa se ha visto de repente en la grada y superado por Bóveda e incluso Yeray.

EL DATO 47 partidos jugó Etxeita el año pasado, 45 de ellos como titular. En el curso anterior disputó 34 encuentros. Este curso no ha jugado ni un minuto. Tiene contrato hasta 2018 y su cláusula es de 40 millones de euros.

Valverde solía poner sobre la mesa el ejemplo de Etxeita para destacar la profesionalidad y el trabajo de un futbolista que pasó de la nada al todo gracias a su esfuerzo y sacrificio incondicional en cada entrenamiento, incluso cuando sabía que no tenía la más mínima oportunidad de jugar el fin de semana. Fue un fichaje del presidente Josu Urrutia y al principio apenas entraba en los planes de su entrenador, quien, sin embargo, empezó a darle pildoritas de protagonismo y acabó convirtiéndole en titular y pareja fija de Laporte. De hecho, el año pasado acabó rompiéndose por consumir tantos minutos. Acumuló la friolera de 47 partidos entre Liga, Europa, Copa y Supercopa y no pudo cerrar la temporada en el ‘verde’. Nada hacía pensar que desaparecería con el inicio del nuevo curso y que se vería adelantado por un lateral reconvertido en central y por un chaval que acaba de rubricar su primer contrato en la élite, al igual que Mikel Vesga.

A más de uno le sorprendió la desaparición de Etxeita en el encuentro contra el Sassuolo. Ni siquiera tuvo un sitio entre los suplentes, sino que fue descartado junto a Kepa Arrizabalaga –el canterano rotará con Iraizoz en la Liga ya que la Europa League y la Copa serán para Iago Herrerín– y vio la derrota desde la grada. Valverde reconoció después que fue tachado exclusivamente por una decisión técnica. «Quedó fuera porque la UEFA no me deja convocar a 19», tiró de su habitual ironía el entrenador rojiblanco, quien argumentó así la ausencia del defensa de Amorebieta. «Tenía en el banquillo a Bóveda y a Lekue, que también puede jugar en ese puesto. He decidido descartar a uno y ha sido él». Es decir, no solo prefirió a Yeray como pareja de Laporte, sino que deslizó que hasta el multiusos Lekue le valdría para una posición en la que Etxeita era hasta hace nada su apuesta segura.

Pérdida de confianza

Está claro que el central no cuenta ahora mismo con la confianza de su técnico y que es la última opción para el eje de la zaga, donde Bóveda y Laporte llevan colgado el cartel de favoritos. No deja de ser algo extraño porque no ha pasado nada –que se sepa– entre mayo y agosto que justifique esta brusca pérdida de protagonismo, máxime cuando el futbolista está en perfectas condiciones físicas y se entrena con normalidad. Tras la retirada de Gurpegui se detectaba una falta de efectivos en la zona y por eso Txingurri apostó por la reconversión definitiva del lateral bilbaíno, que el año pasado ya acumuló alguna que otra experiencia en el puesto. Parecía por tanto que Bóveda sería el principal competidor de Etxeita, aunque quien más quien menos pensaba en clave de contiunidad y que el rendimiento pondría luego a cada uno en su sitio. Pero en Gijón ya se vio por quién se decantó Valverde y en Italia fue Yeray el que subió de escalón y desplazó al de Amorebieta.

No conviene olvidar que el Athletic batalla otro año más en los tres frentes y que el técnico necesitará de efectivos para mantener al equipo fresco. De ahí que rotara en Reggio Emilia, donde dejó en el banquillo a Aduriz y a Susaeta, quien por cierto ya es el jugador con más encuentros europeos en la historia del club, y también dio descanso a Bóveda. Era una magnífica oportunidad para ver a Etxeita otra vez en la formación inicial, pero Valverde pensó que era el día de Yeray. Ahora el calendario aprieta y el Athletic jugará cada 72 horas, un ciclo que aconseja descansos programados. Que el central olvidado tenga una nueva oportunidad solo depende del criterio de su entrenador.