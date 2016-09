La espinillera de Patxi Herranz: 'Redención'

Fútbol de verdad en San Mamés en lo que fue la historia de una reconquista, tras un gol de los que hacen pupa, de un equipo con coraje y oportunidades para haber solucionado antes la contienda. Los leones recuperan su mejor imagen merecidamente.

Help!

La señal de socorro la recibió la grada en el minuto dos, con Italia en la retina, y toda La Catedral acudió al rescate de su equipo al que el Valencia solo podía frenar con faltas de las que duelen. Los leones pasan de la UCI a la primera planta.

Peten Pan

Volvió el joven que no se resigna a hacerse mayor, y lo hizo en el momento preciso con dos goles que llevan su marca. Lo de Aduriz es de otra dimensión, se pudo llevar el balón a casa. Provoca impresión en cada acción, que se lo pregunten a Mangala.

Gil Manzano

El árbitro con mejor estadística para nuestros intereses, hemos ganado ocho de los diez partidos pitados. Perdonó al Valencia, que no debió acabar con once. No permitió los lamentos de Raúl García, que juega como si se acabase el mundo.

Espinillera de oro

Para Aduriz. Ha vuelto y es fabuloso.

Lo mejor

El cambio rabioso de look del Athletic y la remontada.

Lo peor

Los primeros minutos y los goles fallados a bocajarro.