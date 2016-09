Dos veces Aduriz

No quiero criticar el juego, ,pero me apunto al trabajo Aupa Athletic agur Pitxy

No se que partido han visto estos del El Correo.Para mi el Athletic esta al mismo nivel que el Valencia.solo que nosotros se quimos teniendo al gran Aduriz. por lo demas en defensa nos podemos dar la mano unos y otros..............................aaahh y que no se me olvide la gran parada de Kepa cuando peor no lo esta vamos pasando..Ay que continuar mejorando mejorando.