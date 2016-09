Aduriz, con una sobrecarga, duda para Granada

Ernesto Valverde, en su comparecencia previa al duelo de mañana en Granada (22 horas), ha desvelado que Aritz Aduriz puede perderse ese encuentro. El delantero del Athletic, autor de las dos dianas del domingo contra el Valencia, sufre una «sobrecarga», según ha indicado el técnico. «Tenemos algunos jugadores con algunos problemas más, alguna sobrecarga de Aduriz. Tenemos que valorarlo hoy». Se refiere Txingurri al entrenamiento que se celebra esta tarde a las seis en Lezama a puerta cerrada. La posible ausencia del ariete se suma a la baja segura de Eneko Bóveda, con una dolencia en el bíceps femoral.

En cambio, el preparador no ha cerrado la puerta a Óscar de Marcos, que sufre un esguince de grado II en el tobillo derecho producido en el duelo contra los ché. Lo habitual, con este tipo de contratiempos, son dos semanas de baja, e incluso un mes, pero el entrenador del Athletic ha tirado de optimismo. «De Marcos mientras pueda soportar el dolor y con un buen vendaje, veremos si puede entrar en la lista». De todos modos, el preparador de Viandar de la Vera ha asumido que deberá hacer «algunos cambios» en el 'once' para medirse al cuadro de Paco Jémez, un grupo que aún no ha ganado este ejercicio.

Ha dicho, de la misma forma, que el equipo está «tranquilo». De hecho, ha visitado al pasado para recordar que, en los últimos ejercicios, el Athletic tampoco ha arrancado de manera espectacular. «En los dos últimos años hasta la jornada 10 tuvimos alguna dificultad. Hay que tener en cuenta el calendario».