Los árbitros de Córdoba dicen que «el Athletic es un club señor»

«Esto sí es un club señor. El Athletic Club, dando ejemplo como siempre. Gracias desde Córdoba y de nuestro colectivo». De esta forma ha reaccionado la Delegación de Árbitros de Córdoba, a través de su cuenta de Twitter, a la carta que remitió el Athletic al joven colegiado Daniel García. En la misiva, Ibaigane le felicita por «su heroico comportamiento» al salvar la vida a un delantero de un equipo jienense de Regional.

El primer fin de semana de septiembre, García pitaba un amistoso en Villa del Río (Córdoba) entre el equipo local y el Urganova, de Jaén. Un jugador, tras sufrir un golpe en la cabeza, sufrió una convulsión y estaba asfixiándose con su lengua.

«Vi que estaba convulsionando, con los dientes cerrados. Intenté abrirle la boca en un momento de bloqueo general de los allí presentes. Me quedé mirando al chaval y pensé 'se nos muere'. Me dije que no se nos puede ir. Me agaché e intenté por todos los medios abrirle la boca y sacarle la lengua. Pude meterle las uñas entre los dientes y luego los dedos. Le abrí la boca y afortunadamente ya habían aparecido dos enfermeras», relató.

En su carta, el Athletic le da «la más sincera enhorabuena por tu heroico comportamiento cuando con tu templanza y valentía conseguiste salvar la vida a un jugador en Villa del Río. No es fácil encontrar en prensa noticias relacionadas con los árbitros que ponderen suficientemente la ingrata labor que realizáis los colegiados jornada tras jornada y sin duda tu actitud ayudará a dignificar la lamentablemente poco respetada figura arbitral».