Una oportuna lección de efectividad

Regresó el Athletic a Los Cármenes, uno de sus campos malditos, y esta vez no hubo que lamentar ninguna desgracia. Todo lo contrario. Los rojiblancos se llevaron un precioso botín de tres puntos que les sitúa ya en la zona noble de la tabla. El partido no fue para guardarlo en la videoteca, precisamente. De hecho, sólo el soberbio golazo de Raúl García que supuso el 0-1 merecería un nuevo visionado. El resto fue un río revuelto que el Athletic, más sólido y con más recursos, tuvo el acierto de inclinar a su favor en la segunda parte gracias a su contrastado poderío a balón parado. En el minuto 77, con empate a uno en el marcador, un gran córner de Beñat, un gran cabezazo de San José y una aparición oportuna de Laporte sacando la escoba, dibujaron el 1-2. Con eso fue suficiente.

La primera parte pintó un retrato muy fiel de los dos equipos. Por un lado, un Athletic laborioso, con Etxeita de regreso, que vivía de su presión adelantada y de la calidad de Beñat, Raúl García y Aduriz. Por el otro, un Granada que, como reconocía su entrenador el martes en una entrevista con este periódico, todavía está «gateando». Era una manera de decir que es un edificio en construcción en el que, por ahora, sólo se adivina su esqueleto de pisos y tabiques. La superioridad de los bilbaínos era evidente. A poco que el equipo de Valverde daba dos pases seguidos y lograba estirar sus líneas, el Granada sufría todo tipo de padecimientos; cólicos, mareos, acúfenos, migrañas... Era algo lógico teniendo en cuenta los riesgos que asumen los defensas de Paco Jémez, al que ayer le faltaban, además, los tres centrales titulares.

ficha del partido 1 Granada Ochoa; Foulquier, Uche, Gastón Silva, Tito; Angban (Boga, m.79), Sergi Samper (Atzili, m.66); Carcela-González, Alberto Bueno, Andreas Pereira; y Kravets (Ezequiel Ponce, m.61).

2 Athletic Kepa; Lekue, Etxeita, Laporte, Balenziaga; San José, Beñat; Susaeta (Sabin Merino, m.61), Raúl García, Muniain (Williams, m.61); y Aduriz (Iturraspe, m.79) árbitro Martínez Munuera (Comité Valenciano). Mostró cartulina amarilla al local Foulquier. goles 0-1, (m.15): Raúl García. 1-1, (m.44): Carcela-González. 1-2, (m.76): Laporte. incidencias Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Santander disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 15.000 espectadores

El partido estaba ahí, evidentemente. La obligación del Athletic era hurgar en la herida de los andaluces y le costó mucho hacerlo. Aún así, acertó a adelantarse al cuarto de hora gracias a un nuevo gol de campanillas de Raúl García. Su zurdazo desde fuera del área entró como un misil tras tocar en el poste y abrió de inmediato un debate entre los hinchas rojiblancos sobre si el gol era tan bueno como el de Riazor o era peor o incluso mejor. No era fácil la elección porque lo cierto es que el 0-1 al Deportivo fue más brutal y espectacular, pero el gesto técnico de ayer, la voluntad del navarro de colocar el balón donde lo colocó con una rosca dura y exacta, tuvo probablemente más mérito.

Una mala decisión

Sea como fuere, al Athletic le vino otra vez de perlas la aparición estelar de Raúl García. El 0-1 tranquilizó al equipo en la misma medida que puso más nervioso de lo que ya estaba a la tropa de Paco Jémez. Iban y venían los jugadores del Granada sin una idea clara. O quizá con una idea muy clara que no sabían poner en práctica y les abocaba a un juego inconexo y aturullado. Algunos de sus futbolistas daban la sensación que hubieran agradecido un tiempo muerto no ya para reponer fuerzas o saciar la sed sino para consultar el libro de instrucciones. El Athletic tenía una oportunidad magnífica para poner el partido en franquicia, pero tomó una mala decisión. En lugar de lanzarse en busca del descabello, prefirió contemporizar, hacer eso que se llama fútbol control, convencido de que, a poco que jugara con un mínimo de orden y concierto, el Granada no iba a inquietarle.

Fue un error. El repliegue del equipo de Valverde le dejó casi sin presencia en ataque. Eso sí, el 0-2 estuvo muy cerca en el minuto 31, cuando Aduriz se encontró con un balón de oro tras un fallo de la defensa local. Su disparo, mal colocado y a media altura, lo despejó Ochoa. No tuvo más llegadas el Athletic y tampoco las tenía el Granada, que sólo apretaba por la derecha con Foulquier y Carcela. Pero un gol puede llegar de cualquier manera y el conjunto nazarí se lo encontró justo antes del descanso, tras un barullo en el área que acabó resolviendo Carcela con un disparo cruzado a bocajarro.

El partido había entrado en otra dimensión y bien que se notó a lo largo de la segunda parte. El juego se hizo más vivo y descontrolado, algo que perjudicaba al mejor equipo. Al Athletic, evidentemente, que empezó a sufrir las acometidas, un poco alocadas, del conjunto nazarí. Pereira y Kravets pudieron marcar, de la misma manera que pudo hacerlo Raúl García con una gran volea desde fuera del área que obligó a lucirse a Ochoa. Todo estaba en el aire, abierto de par en par. A Valverde , por supuesto, no le gustaba ese estado de las cosas y optó por un doble cambio para dar más pimienta a su ataque: Susaeta y Muniain, que continúa sumido en la intrascendencia, dejaron su puesto a Sabin Merino y Williams. Mejoró un poco el Athletic. Insistimos en lo de poco porque el juego fue degenerando hasta ser un horror. Ahora bien, los de Valverde demostraron ambición y acabaron inclinando el duelo en su favor gracias al gol de Laporte, que necesitaba una satisfacción tras un comienzo de Liga decepcionante. Aunque faltaba casi un cuarto de hora para el final, no hubo problemas para defender el resultado. El Granada estaba sin aire y encima acabó jugando con diez tras una lesión de Foulquier.