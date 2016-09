Valverde: «Que no se quede en una anécdota»

Tercera victoria seguida. El día respecto a la noche que supusieron las derrotas ante Sporting y Barça. Fútbol son resultados, al menos es la unidad en la que se miden los méritos que ponen a cada equipo en su sitio. Lo de que el juego sea menos que más vistoso, fluido o pretendido no es un asunto que al ganador le gusta poner sobre la mesa. Se felicita Ernesto Valverde al tiempo que asume la itinerancia futbolera, porque «este año estamos rompiendo estadísticas, ganando donde nunca lo hacíamos y perdiendo donde ganábamos. Era un partido muy complicado. Nosotros veníamos de jugar el domingo y ellos el viernes: Creía que lo acusaríamos según avanzara y ha sido al revés. Nos ha faltado chispa al principio. Con el gol y el partido controlado y ellos con nervios nos hemos echado atrás. Si lo haces en una jugada de rebotes puedes perder y nos han hecho el empate», valoraba lo ocurrido.

«En la segunda parte nos hemos tenido que defender y hemos acabado más enteros. Son tres puntos que suponen continuar la racha. Ya nueve puntos, vamos a ver. Hay un partido muy rápido el sábado. Ha sido un triunfo también importante por ser el sitio que es. Nos quitamos sensación de que aquí no ganábamos nunca. Y era el tercer partido en seis días».

El pero que puso a los suyos el técnico rojiblanco fue ese paso atrás dado que le cedió demasiado protagonismo y ambición al Granada. «Entra en nuestro debe. Estábamos frescos cuando hemos hecho el gol y lo han acusado. Recuperábamos bastante bien en zonas de influencia, pero retrasábamos el balón y no nos quedaba más remedio que lanzar cuando la sensación era que el partido podía ser más nuestro que de ellos. Corríamos el riesgo de que se rompiera el juego, que fuera un toma y daca. Mi idea era meter jugadores rápidos para ayudar a laterales que sufrían mucho. Ellos han tenido alguna contra de hacer daño. Nos ha faltado un poco de juego, un jugador más en el medio. Con Iturraspe hemos mantenido el control con más claridad».

Valverde rescató una moraleja de la velada granadina. «Esto va por momentos. Ahora estamos con nueve puntos, parece que hemos superado un bache, pero esto no para. No puedes parar a a fijarte en el paisaje. Hace seis días perdimos 3-0 con el Sassuolo y parecía todo un desastre. Ahora lo vemos de otro color. Esperamos que estar ahí arriba no sea, no se quede en una anécdota, sino que se mantenga». En el apartado individual elogió a Etxeita, «un extraordinario profesional. Sabemos lo que nos da, siempre está disponible y cuando hemos tenido que utilizarle siempre ha respondido. Ha estado a su nivel. Para nosotros es un seguro». Y defendió a Laporte, en la diana por fallos previos traducidos en goles. «Aymeric es fundamental y los goles siempre animan. Igual el que ha marcado hace que la gente hable menos. Los profesionales estamos expuestos a la crítica y al elogio rápidos. Estamos por encima de esas cosas. El gol nos ha ayudado mucho».