«Agradezco al Athletic que nos respete como rival»

Ángel Viadero (Santander, cumple 48 años el 3 de enero) desanda su camino para apagar la luz de la sala de Prensa de la Ciudad Deportiva de La Albericia. «Es que hay que ahorrar», explica el entrenador de un Racing sometido a una tremenda crisis económica y que juega mañana en San Mamés con el sueño de firmar una gran gesta.

– ¿Cómo llega el Racing a Bilbao?

– Hemos acabado la primera vuelta con 41 puntos, números muy buenos. En cualquiera de los otros grupos seríamos líderes, pero en éste nos encontramos con la Cultural Leonesa (46). Nos ha tocado lidiar con un equipo extraordinario. Parece intratable, pero sabemos que esto es largo. Nosotros arrancamos bien, luego perdimos fuelle, pero aún quedan 19 jornadas.

– De cero a cien, ¿qué posibilidades tienen de eliminar al Athletic?

– Probablemente pocas. No sabría decirte de cero a cien, pero muy pocas. Posibilidades mínimas, pero esto es fútbol. Tenemos más opciones de pasar la eliminatoria de que nos toque la Primitiva, y la Primitiva toca.

– ¿Qué Racing veremos en San Mamés?

– Queremos ser el equipo que afrontó el primer partido. Para pasar la eliminatoria debe haber valentía y una fe inquebrantable en los 90 o 120 minutos. Somos conscientes además de que tenemos que merecerlo. No creo que la suerte esté pensando exclusivamente en el Racing. Tenemos que tener muchos méritos para ganar en San Mamés. Hay que marcar dos goles, que no es nada fácil. Si queremos esas opciones remotas, hay que hacerlo muy bien.

– ¿Qué significa para sus jugadores ir a San Mamés?

– Es un campo al que todo futbolista le gusta jugar. Además, nos vamos a enfrentar a un club buenísimo y con solera. El Racing ha estado en las últimas décadas la mayor parte del tiempo en Primera, pero ahora nos toca navegar en un barco de Segunda B. El partido es un aliciente extraordinario para un grupo de jugadores y técnicos de Segunda B, pero también es una oportunidad de dejar a un lado la excusas. Si queremos ser ambiciosos y dar un paso adelante, tenemos un día para ver de qué pasta estamos hechos. Es una oportunidad buenísima para hacer algo grande. No hay mejor ocasión que ésta.

– ¿Qué es lo que más le inquieta del Athletic?

– Lo que más me gustó del Athletic en la ida y, creo que será así en la vuelta, es que vino con todo. Nos respetó como rivales, como entidad. Se lo agradecí a su entrenador. Vino con respeto, con su mejor equipo y jugadores como Aduriz y Raúl García. Era un Athletic reconocible que nos respetó pese a que somos un equipo de Segunda B. Valverde me parece un entrenador extaordinario y un gran gestor de los recursos. Es admirable ver como el Athletic no se rinde nunca y compite siempre bien. Detrás de eso está el espíritu de su entrenador. Valverde está en la élite del fútbol mundial.

– ¿Como soporta alguien tan racinguista como usted la presión de que la viabilidad del club quede sujeta al ascenso?

– Es mucha responsabilidad asumir este reto. Sabía que debía tener la fuerza necesaria y no rendirme nunca. En eso estoy. Lo afronto con responsabilidad, pero no quiero pasar la línea de que esa responsabilidad nos devore. No podemos vivir pensando en fracasos, sino soñando con éxitos.

– ¿Sólo vale el ascenso?

– No hay otra. Hemos debido reinventarnos. Somos el equipo que más jugadores ha cambiado de la jornada 6 a la 19. Hay siete titulares nuevos.

– ¿Por qué?

– Hemos tenido lesiones. Parecía que éramos el equipo de más mala suerte, pero nos ha obligado a reinventarnos. Cuando recuperemos a los lesionados, queremos llegar bien a la fase de ascenso.

– ¿Cómo se entiende que el exrojiblanco Álvaro Peña esté en Segunda B?

– Es difícil de explicar porque tiene un talento especial, aunque no es menos cierto que está en Segunda B en el Racing, un club con estructura, instalaciones, ciudad, medios de comunicación y afición de fútbol profesional.

El sueño del Sestao

– ¿Por qué no subió su Sestao en 2013-14?

– Hicimos algo increíble. El año anterior a mi llegada se salvó en la última jornada. Hicimos un equipo nuevo de la nada. Empezamos mal, pero hicimos 43 puntos en la segunda vuelta y fuimos campeones. Nos tocó el Albacete, un gran equipo. Caímos eliminados sin perder. Aquí tuvimos un 3-1 y estaba más cerca el cuarto que un gol de ellos, pero dos penaltis muy rigurosos nos llevaron a empatar. Allí, tras ir ganando 0-2, nos empataron. Fue una gesta increíble. Pese a perder es el mayor éxito de mi carrera. Un grupo de personas dio un gran nivel y creó expectativas de volver a ser el River de Segunda. Fue magia pura y dura. Nos faltó un pelín de suerte.

– ¿Qué no olvida de aquel año?

– Recibir a los jugadores en el vestuario del Belmonte uno a uno. Te miraban a la cara con lágrimas en los ojos. Era un grupo increíble, que llegó a donde nadie pensaba. Conseguimos animar a un pueblo que lo estaba pasando mal por el paro.

– ¿Le duele verle en descenso?

– Me da mucha pena como el River ha perdido esta oportunidad. Se ha perdido demasiado rápido.

– ¿Por qué?

– Lo deben analizar allí. Desde la distancia no puedo, pero es una pena porque se logró un sentimiento importante y una plantilla que podía tener continuidad. Miras y prácticamente no queda nada de aquel River.