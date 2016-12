La esperada faena de aliño

Directo 2442718 2 NO

FICHA TÉCNICA 3 Athletic Iraizoz; Lekue, Etxeita, Laporte, Balenziaga; San José, Mikel Rico (Iturraspe, m.64); Williams, Raúl García (Eraso, m.61), Muniain; y Aduriz (Susaeta, m.61).

0 RACING Raúl Domínguez; Gándara (Camus, m.70), Samuel Llorca, Mikel Santamaría, Julen Castañeda; Héber Pena, Sergio Ruiz (Javi Cobo, m.75), Álvaro Peña, Coulibaly (Somavilla, m.66); Dani Aquino y Caye Quintana. GOLES 1-0, m.17: Etxeita. 2-0, m.47: Raúl García. 3-0, m.72: Williams. ÁRBITRO Trujillo Suárez (Tenerife). Mostró tarjeta amarilla al visitante Álvaro Peña (m.40). INCIDENCIAS Partido de vuelta de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputado en San Mamés ante 29.633 espectadores, según dato de LaLiga. Entre ellos más de un millar de seguidores visitantes.

Se trataba de rellenar el formulario, firmar y poner el sello en el expediente Racing Copa del Rey 2016. No podía hacerse otra lectura previa del partido de ayer noche en San Mamés, por mucho que el juego de los rojiblancos no invite precisamente a pensar en trámites administrativos que se completan de forma rutinaria. Pues bien, el Athletic cumplió su cometido. Lo hizo con una sobria faena de aliño, sin mayores alardes, ante un Racing que sólo fue un poco fiero en la primera parte. En realidad, como ocurrió en El Sardinero, al equipo cántabro lo fulminó Raúl García con un golazo en el minuto 47 a pase de Aduriz. Fue el 2-0. O dicho de otro modo: el punto final, el golpe de gracia que terminó con cualquier tipo de esperanza para los jugadores de Viadero.

Como estaba previsto, Valverde salió con todo. De los titulares habituales que estaban disponibles sólo Yeray se quedó fuera. El mensaje no podía ser más nítido. Salgan ustedes ahí fuera y resuelvan esto lo antes posible, que no quiero sobresaltos. Los jugadores se aplicaron a la tarea de la manera en que lo están haciendo esta temporada, con más voluntad que acierto. El Athletic dominaba. Su fútbol, sin embargo, tenía demasiadas grietas. Una de ellas, la más preocupante, era la cantidad ingente de pérdidas, muchas de ellas producto de la querencia que está cogiendo el equipo a jugar en largo, en busca de las prolongaciones de Raúl García y Aduriz o de los desmarques en carrera de Williams. El primer cuarto de hora fue un suplicio. No podía ser más aburrido y plano el trajín de los rojiblancos, con San José y Mikel Rico al mando de las operaciones. Lo cual ya da una idea, lógicamente, de por dónde podían ir.

Tuvo que ser un susto morrocotudo el que hizo espabilar al equipo de Valverde. O al menos, el que le hizo convencerse de que tenía que ponerle una marcha más al partido, que no valía con tenerlo todo bajo un control aparente y dejar que el tiempo fuera pasando hasta que cayera un gol por la propia maceración del juego. Una buena jugada de Coulibaly por la derecha terminó en un gran zurdazo de Aquino que se fue por centímetros. El lamento del millar de aficionados racinguistas pudo oírse en Laredo. Y es que el 0-1, con toda su carga explosiva de esperanza, se había ido por un pelo. La respuesta del Athletic fue rápida y contundente. Un mal rechace de la defensa cántabra le cayó de las alturas a Aduriz, que cabeceó al larguero. Su rechace lo aprovechó Etxeita para empujar el balón, también de cabeza, al fondo de la portería de Raúl.

Primera mitad sufriendo

El central de Amorebieta se acabó convirtiendo durante la primera parte en la mejor baza ofensiva del Athletic. Todo un síntoma, efectivamente. A falta de que Aduriz recibiera balones en condiciones y de que aparecieran con el rango debido Muniain, Raúl García o Williams, que de un tiempo a esta parte parece haberse especializado en el oficio de puntillero en los últimos minutos de los partidos, había que conformarse con las incorporaciones de Etxeita al remate. También Mikel Rico tuvo una gran oportunidad para hacer el 2-0 en el minuto 22, tras recibir un pase de la muerte de Williams. El mayor peligro, no obstante, llegaba de un futbolista cuyos principales menesteres, en principio, debían ser otros.

Por ejemplo, dar poso y tranquilidad a la zaga del Athletic. Y es que, incapaces de ampliar su ventaja y dejar la eliminatoria vista para sentencia, los rojiblancos terminaron la primera mitad sufriendo ante un Racing que estaba perdido y decidió tirarse al río. Lo hizo con verdadera convicción, dando lustre al escudo de un histórico, picando por la banda izquierda. Su lateral Julen estuvo a punto de empatar en el minuto 36. Iraizoz aguantó y sacó un pie providencial. La jugada dejó al Athletic bastante confundido. El equipo de Viadero se mostraba más pujante y los rojiblancos agradecieron que llegara el descanso. Había que ordenar las ideas y reestablecer de inmediato la superioridad. El Racing, sencillamente, no podía seguir agrandándose. Pues bien, la misión más allá de las líneas enemigas sólo necesitó dos minutos para ser cumplida. Raúl García, el gran protagonista de esta eliminatoria, volvió a ser el brazo ejecutor del equipo santanderino. Su volea a pase de Aduriz fue espectacular.

El 2-0 dibujó ya otro partido. Uno casi amistoso, en plan torneo navideño si es en el fútbol hubiese torneos de Navidad. No hubo mucho que ver en el campo, por el que apareció en el minuto 62 Ander Iturraspe, que regresaba del exilio. Aunque Williams marcó el tercero y Muniain debió hacr un cuarto o un quinto, el mayor espectáculo estuvo en las gradas, donde acabó germinando un gran ambiente. Por esas paradojas de la vida, la afición rojiblanca animó mucho más que en otros partidos de mayor jerarquía o dificultad. En realidad, fue la entrega de la hinchada del Racing, la más numerosa y palpitante que ha pasado por San Mamés esta temporada, la que hizo responder como es debido a la afición local, que esta temporada está disfrutando de los resultados, pero de pocas cosas más. Y tiene ganas de fiesta. A ver si llega en 2017.