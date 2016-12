Sin excusas ante el Racing

El Athletic despide 2016 obligado a hacer los deberes ante el Racing y, a ser posible, dar una satisfacción a su público, que tiene ganas de divertirse un poco. Y es natural ya que, hasta la fecha, lo ha hecho con cuentagotas. Es cierto que los aficionados rojiblancos llevan toda la temporada durmiendo a pierna suelta porque su equipo es un fiable recaudador de puntos y la musiquilla de la caja registradora siempre es agradable. Pero que al Athletic le salgan las cuentas es una cosa y otra muy diferente es la diversión, la pura fiesta del fútbol, el disfrute de los partidos, la satisfacción que provoca contemplar la superioridad de tus futbolistas, la belleza de sus jugadas y de sus goles. Esto es lo que se echa de menos y lo que muchos le pedirían al equipo, como un regalo al Olentzero, de cara al choque de esta noche ante el Racing.

Rico tiene más opciones de entrar en el once titular que Iturraspe en el centro del campo

La duda es si Ernesto Valverde y sus jugadores tiene también ese deseo o si, por el contrario, en lo único que piensan es en cubrir el expediente sin sobresaltos. Ya saben, una faena de aliño y a esperar el sorteo de mañana. Habrá que verlo. Lo más probable es que todo dependa del nivel de resistencia que ofrezcan los cántabros, de si son verdad o no las declaraciones de Ángel Viadero respecto a que ellos vienen a San Mamés dispuestos a dar el sorpresa y llevarse el premio Gordo horas después de que lo canten los niños de San Ildefonso. Si el Racing hace una oposición fuerte y sostenida, los rojiblancos no se permitirán la más mínima concesión a la galería. Irán a lo práctico, a cubrir el expediente imponiendo con toda crudeza que puedan la diferencia de categoría y aprovechando el colchón que supone el 1-2 que se trajeron del Sardinero.

No debe tener problemas el Athletic, aunque la pobreza de su juego obliga a tener una pequeña alarma de emergencia encendida. Y es que siempre es una incógnita cómo van a reaccionar en caso de dificultad –y en un partido puede suceder un montón de cosas imprevistas–, los equipos que no acaban de encontrarse con su fútbol. En este sentido, hay que dar por descontado que Valverde será hoy de lo más prudente. No es que no quiera sorpresas el técnico rojiblanco. Es que no quiere ni la más mínima turbulencia en los márgenes que impone la lógica.

La opción de Susaeta

Que nadie espere, por tanto, una alineación llena de suplentes y meritorios, el típico once inevitablemente desconjuntado cuyo rendimiento, más allá de la buena voluntad de sus integrantes, es una moneda al aire. El Athletic jugará con el bloque titular casi entero, como sucedió la pasada temporada ante la Balompédica Linense, que era peor equipo que el Racing y encima arrastraba un resultado más adverso. Ausente Bóveda en la convocatoria, Lekue ocupará el lateral derecho. En realidad, las únicas especulaciones posibles tienen que ver con el sustituto del lesionado Beñat (Mikel Rico es el primer aspirante, aunque Iturraspe entró finalmente en la convocatoria) y con la posibilidad de que Susaeta salga de inicio en lugar de Muniain.

El Racing, un bloque joven y valiente con mayoría de canteranos, también saldrá con su uniforme de gala. Si se cumplen las previsiones, Raúl estará en la portería y la defensa será diferente a la del choque de ida. Sólo Gándara se mantendrá en el carril del 2. Lorca, Puerto y Castañeda completarán la línea de retaguardia. Sergio y Peña, por su parte, estarán en la sala de maquinas, quedando el frente de ataque para Coulibaly, Aquino, Heber y Calle, como hombre más adelantado. Mil seguidores les animarán a hacer historia y a intentar mantener viva la leyenda negra copera que el Racing ha tejido en San Mamés durante las dos últimas décadas.