«El parón navideño vendrá bien para recargar las pilas»

Ernesto Valverde se mostró contento con la clasificación para octavos de la Copa tras vencer al Racing en San Mamés por tres a cero en un partido donde «nuestra intención era no tener ninguna sorpresa y no dejar que se metieran en el partido».

'Txingurri' salió con su once de gala -salvo la entrada de Mikel Rico por el lesionado Beñat- para «evitar el nerviosismo de que te puedan hacer gol en alguna situación aislada y meter presión». «El equipo de inferior categoría no tiene nada que perder», ha señalado sobre este tipo de enfrentamientos que son «los que menos me gustan».

«Nuestro objetivo era llegar a la próxima ronda y terminar bien antes del parón», ha afirmado el técnico rojiblanco en el último partido de 2016, un año que ha considero «bueno en líneas generales». El viernes a las doce se celebrará un sorteo que, con el nuevo formato, «es cara o cruz, una lotería, al no hacerse los cruces».

Ahora toca un parón navideño que Valverde ve con buenos ojos «para recargar pilas» y analizar «qué cosas están bien para mantenerlas y en qué mejorar». «Queremos que la afición se ilusiones por lo que viene por delante», ha expresado el técnico de cara al nuevo año donde «están vivos en todas las competiciones.