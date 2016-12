Messi, Suárez, Neymar y Piqué llegarán a tiempo a San Mamés

Pues tampoco me parece, si están de vacaciones, que les dejen tranquilos unos días mas, de verdad que manera de tocar las narices. Señores del Barsa, con 2 días de entrenamiento se pueden lesionar, y luego queda mucha liga.

Aún quedan inocentes que piensan que estos sorteos son limpios? Está claro, durante unos cuantos años no van a coincidir el Barsa y el Athletic en la final y la mejor manera de evitar dicha final es hacer que se enfrenten previamente

Yo hasta ahora no lo pensaba pero ya empiezo a dudar, ten en cuenta que las pitadas al himno hacen mucho al gobierno central y no hay sanción que las evite en el caso de que vuelvan a jugar una final ambos clubs.

Dificil pero no imposible

Bueno genial espero que ahora al ser el Barsa salgan al campo mas puestos y si caemos por lo menos que sea ante un grande. Pero ya sinceramente creo que tambien tenemos posibilidades de pasar ............¿ por que no ? ya sabemos como es el ATHLETC capaz de lo mejor y de lo peor.

Siempre me negué a creer las historias sobre las "bolas calientes" y la manipulación de sorteos pero después de dos Barça-Athletic seguidos ya es más que evidente. No sancionaron las pitadas al himno pero están haciendo lo imposible porque no se vuelvan a enfrentar en una final, aunque suponga manipular los sorteos... la pregunta es ¿y si pueden hacerlo, como confiar en el sistema de la FEF, FIFA o UEFA?