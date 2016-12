Iraola: «Es el momento de estar tranquilo»

Andoni Iraola acaba su contrato con el New York City, la franquicia estadounidense en la que ha militado la temporada y media pasada, el próximo día 31. El sábado. A partir de ahí, aún desconoce qué hará. Aún no se lo ha planteado. «No lo sé. Al filnal yo creo que es el momento de estar tranquilo y de pensar mucho las cosas», ha dicho el exfutbolista del Athletic tras recibir el Premio Bizkaia de la Asociación de la Prensa Deportiva de Bizkaia, celebrada en el hotel Gran Bilbao, y que ha tenido a Jonathan Castroviejo como ganador. Ha dicho que fue una gran experiencia la vivida en Estados Unidos, ha pedido «salud para todos» en 2017, y ha reiterado su intención de estar «tranquilo». «Eso de momento, luego ya veremos lo que hacemos. Me quedan tres días de contrato», ha bromeado.

Contra el Barça

De cara a la eliminatoria copera ante el Barcelona, Iraola ve «favorito» al equipo catalán. «No es el rival que te gusta que te toque, pero ellos tampoco estarán contento con que les haya tocado el Athletic, pero son favoritos», asumió. Para poder batir a los de Luis Enrique, el de Usurbil cree que sus excompañeros tienen «que rozar la perfección, no tener errores y tener acierto».

Irola, no obstante, confía en su exequipo y en su entrenador, un Ernesto Valverde «muy capacitado» y que «lo está haciendo francamente bien en el Athletic».

En su vuelta a casa, y a solo «tres días» de estar oficialmente retirado porque su contrato con el New York City no finaliza hasta el 31 de diciembre, repasó su «positiva» etapa estadounidense y destacó el valor de vivir en un vestuarios con estrellas como David Villa, al que está muy agradecido, Frank Lampard o Andrea Pirlo.

También reparó en el «orgullo» que sintió explicando lo que es el Athletic, al que aseguró que «se le valora», y disfrutando con sus éxitos desde su marcha justo antes de que consiguiese en agosto de 2015 el título que tantas generaciones había.