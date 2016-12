«Pelearemos por la Copa y la Europa League»

Aritz Aduriz ha sido uno de los galardonados por la Asociación de la Prensa Deportiva de Bizkaia gracias los cinco goles que metió al Genk en la Europa League, una marca que nadie había logrado con anterioridad en la segunda competición continental. Se ha llevado el premio Gesta. Tras agradecerlo, ha expresado sus deseos para 2017. «Lo que quiere todo el mundo. Bueno, lo primero salud. Y a partir de ahí, el deseo es levantar otro título». Cuando se le ha cuestionado por el que prefiere, si la Copa o la Europa League, no ha mostrado preferencias. Ha sonreído. «Si me das a elegir entre una y otra, me valen las dos. Pelearemos por los dos», ha dicho uno de los también premiados por EL CORREO como uno de los mejores deportistas de 2016.

«Es lo que queremos todos. Ya sé que es complicado, pero a todos nos gustaría levantar otro título. Lo hicimos en agosto de 2015 y nos gustaría lograr otro más. Aunque lo más importante para un año nuevo siempre es la salud», confesó el ariete internacional. En ese sentido, aseguró que «sería precioso» ganar la Liga Europa. Aunque también aseguró que «pelearemos las dos» cuando le preguntaron que si prefería ganar la competición europea o la Copa del Rey.

En Copa, el Athletic está en octavos de final, en los que se medirá otra vez al Barcelona; y en la Europa League está en dieciseisavos de final, en los que se enfrentará al APOEL de Nicosia.