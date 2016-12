«Yeray sacará el lado positivo de todo esto»

En el regreso al trabajo después de las vacaciones de Navidad, Raúl García compareció ante los medios de comunicación mostrando el apoyo que todo el vestuario rojiblanco le está dando a Yeray tras ser intervenido el pasado martes de un cáncer testicular. «Hablamos entre todos por medio del grupo -de WhatsApp-, pero le queremos dejar un poco tranquilo. Toda la información nos la está dando el doctor, que lo que nos transmite es positivo, y deseamos que esté pronto con nosotros».

El centrocampista navarro no tiene duda de que su compañero saldrá reforzado de todo esto, «sacará el lado positivo», aludiendo a su vivencia personal, cuando tuvo que estar apartado del grupo unas semanas en verano por un problema cardíaco. «En la vida los palos le vienen a todos, seas futbolista o no. A mí me hizo aprender. Todo va a salir bien, es un jugador que tiene carácter», afirmó, reconociendo que este hecho hará que el vestuario tenga «más compromiso» para defender la camiseta por él.

En el plano deportivo, el centrocampista rojiblanco recalcó que el objetivo del equipo «siempre es sumar», por lo que pese a cruzarse de nuevo el Barça en la Copa del Rey, «es un reto importante, tenemos que aceptar lo que toca en los sorteos», confía en las posibilidades del Athletic en uno de sus torneos preferidos. «Si hacemos las cosas bien podemos pasar».