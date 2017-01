Yeray agradece el apoyo de la gente

Yeray Álvarez, futbolista del Athletic intervenido el martes de un tumor en el testículo derecho, agradeció ayer en las redes sociales el apoyo recibido desde que se conoció su enfermedad el viernes 23 de diciembre.

«Quizá no sea la mejor manera de empezar 2017, pero gracias a esto me he dado cuenta de quién es la gente que de verdad importa y la que te apoya en los peores momentos. Gracias a toda la gente que ha dejado su mensaje, su foto, su visita o cualquier cosas por animarme. Eskerrik asko», escribió y deseó un feliz Año Nuevo a sus seguidores.

De momento, se desconoce el tiempo de baja del bravo central rojiblanco. Dependerá del análisis del tumor y de los marcadores tumorales. En caso de que la evoluación sea positiva y no precise ni quimioterapia ni radioterapia, el profesional quizá pueda remotar su actividad en alrededor de un mes.