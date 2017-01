Ernesto Valverde ya se temía que el bombo del sorteo le iban a emparejar contra el Barcelona. No obstante, quiere ver el enfrentamiento con el actual campeón, a doble partido, con la ida en Bilbao el jueves (21.15 horas), como una «oportunidad». «Es uno de los mejores, sino el mejor, pero tenemos que plantarle cara. Sabemos que es difícil, pero nuestra intención es intentar pasar», ha recalcado en Lezama el entrenador del Athletic. Y para que se produzca esa clasificación, ese pase de ronda, tiene que pasar una cosa: «Me encantaría que el tridente viniera desenchufado. Te resuelve el partido en una jugada, en una jugada te han hecho un gol. Son peligrosos de igual manera, aunque vengan el jueves por la mañana de celebrar algo. Así también son peligrosos», ha admitido el preparador del Athletic que asume «con normalidad» las informaciones que le sitúan en el banquillo de su rival del jueves.

Un encuentro para el que se ha recuperado Beñat Etxebarria, aunque quizá no salga de inicio. Y se encuentra a la espera Txingurri de saber si puede contar con Lekue, lesionado el lunes. «Vamos a esperar a mañana. Tenemos que pensar también que tenemos cuatro partidos en nueve días. Hay que evaluarlo todo». Y en ese estudio, y de la experiencia de medirse en tantas ocasiones al conjunto azulgrana, sabe que el Athletic no se puede quedar a medias. Darlo todo. «No podemos andar con medias tintas, si le buscamos que sea de verdad o si no, meternos atrás. No hay que dejarles jugar», ha dicho el preparador, y ha pedido al equipo que sea «coherente» con su estilo.