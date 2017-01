Beñat sí estará frente al Barça

Valverde ya ha dado a conocer la lista de jugadores que se enfrentarán este jueves al Barça en los octavos de final de la Copa del Rey. A las bajas ya conocidas de De Marcos, Aketxe y Yeray Álvarez, se ha unido a última hora la de Lekue, descartado por unas molestias en la parte posterior del muslo. El que sí va a estar ante Messi, Neymar y el resto de estrellas de la galaxia blaugrana será Beñat Etxebarria, que ha empezado el año físicamente bien, recuperándose de las dolencias que le han atormentado este curso.

A pesar de que Valverde no haya garantizado su presencia en el equipo titular, («hay muchos partidos este mes») no sería extraño que el de Igorre comenzase el duelo jugando. Es el faro del centro del campo y si piensan que hay que arriesgar con él, esta podría ser una ocasión propicia. Más allá de las dudas con la conveniencia o no de alinear de inicio al medio centro vizcaíno, esta es la lista completa de los 20 futbolistas elegidos por el cuerpo técnico de Ernesto Valverde: Iraizoz, Arrizabalaga, Bóveda, Elustondo, Laporte, Eraso, San José, Beñat, Iturraspe, Muniain, Williams, Vesga, Susaeta, X. Etxeita, Mikel Rico, Sabin Merino, Aduriz, Raúl García, Balenziaga y Saborit.

Presumiblemente, de entre el trío formado por Saborit, Vesga y Gorka Elustondo saldrían los dos descartes de la lista definitiva. De esta forma, un once más que probable para el duelo de mañana en Bilbao sería el formado por Iraizoz; Bóveda, Etxeita, Laporte, Balenziaga; Beñat (o Iturraspe), San José, Raúl García; Williams, Aduriz y Muniain. El entrenador de los leones ya ha dejado claro en anteriores ruedas de prensa que en Copa del Rey el Athletic «va a por todas» y no piensa guardarse ni un as en la manga para tratar de eliminar a uno de los equipos más temibles de las grandes ligas europeas.