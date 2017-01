Iniesta tiende la mano a San Mamés

Andrés Iniesta ha querido hacer las paces con el público de San Mamés. La Catedral siempre se ha mostrado hostil con el centrocampista del Barcelona desde que 2010 los aficionados rojiblancos consideraron que fingía tras una entrada de Amorebieta que supuso que Mateu Lahoz le mostrase la roja.

El de Fuentealbilla volverá al feudo rojiblanco tras escribir su libro 'La jugada de mi vida', donde dedica unas palabras a la afición del Athletic en la página 302.: «El público es soberano, como suele decirse, pero no voy a negar que para mí no es agradable lo que sucede en San Mamés. Estos pitos se dan por una situación a la que no encuentro sentido. Quiero decir, como futbolista profesional acepto que me silben o me dediquen algunas palabras fuertes, sin cruzar la frontera de la educación, porque a todos nos ha tocado alguna vez aguantarlo. Eso entra dentro de la lógica deportiva. He oído todo tipo de opiniones sobre lo que pasa en Bilbao. Aquí sólo quiero decir que nunca he intentado engañar a nadie para perjudicar a un rival, tampoco en aquella ocasión. Siempre he sentido mucho respeto por el Athletic, por sus jugadores y por su historia porque mi abuelo paterno, que en paz descanse, fue del Athletic; porque mi padre fue hincha del Athletic en su juventud (cuando era futbolista le llamaban Dani porque jugaba como el Dani del Athletic). San Mamés siempre ha sido especial para mí. Quiero decirlo y quiero que se sepa al margen de la opinión que cada cual tenga al respecto, pero faltaba la mía».

También el que fuera hasta hace poco seleccionador de España Vicente Del Bosque habla en el propio libro de «un sector de San Mamés». «No entiendo cómo pueden tenerle rencor a una persona ejemplar», afirma el técnico.