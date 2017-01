«Tenemos que conectarnos con la Liga»

Ernesto Valverde no quiere que la eliminatoria contra el Barcelona tape mañana el encuentro contra el Alavés (12 horas, en San Mamés). Por eso, el técnico del Athletic ha lanzado un aviso en la sala de prensa de Lezama. «Nos tenemos que conectar a la Liga. A veces las luces del partido del Barça no te dejan ver la realidad», ha dicho el preparador rojiblanco, que admite que su vestuario anda «un poco justo» de fuerzas debido al partido del jueves contra la escuadra culé. «Hoy todavía acusábamos el cansancio", ha admitido el míster, que ha dejado fuera de la convocatoria a Lekue, que sigue con molestias en la parte posterior del muslo, a Vesga, y también a De Marcos y Yeray. En cambio, Beñat ha dicho que puede «jugar de inicio», aunque no ha asegurado la titularidad para mañana.

Eso sí, ha dicho que el duelo frente a los catalanes sirve de refuerzo moral, y ha indicado que no le quiere dar vueltas a las declaraciones de Piqué, a las críticas del central catalán a los arbitrajes. La razón: está centrado en el duelo contra el Alavés. «Tampoco me interesa mucho lo que ha pasado después del partido. No tenemos tiempo. Estoy más preocupado del partido de mañana».

Sobre el Alavés, ha afirmado que sabe a lo que juega y ha alabado al grupo vitoriano.«Es un equipo que confía mucho en sus posibilidades. Parten siempre de un orden defensivo, pero después salen muy rápidos al ataque, y con mucha confianza», ha aplaudido Txingurri, que ha advertido a sus futbolistas de la necesidad de que los de Pellegrino no se adelanten en la tabla. «Hemos estado hablado de eso precisamente: saben rentabilizar sus ventajas. Están siendo muy certeros en esas jugadas, sabiendo que luego al contrario le cuesta remontar», ha alertado.