El Athletic empata al Espanyol a domicilio y acaba 5º la primera vuelta

El Athletic empató este domingo a un gol al RCD Espanyol a domicilio y terminó la primera vuelta de la Liga Iberdrola, de la que es vigente campeón, como quinto clasificado en la tabla. El equipo de Joseba Aguirre no pudo prorrogar la racha de tres victorias que arrastraba de las postrimerías de 2016, a pesar de que se adelantó con un tanto de Yulema Corres al cuarto de hora de partido en el Dani Jarque de San Adrià de Besós.

Fue el decimotercer gol que marca en lo que va de temporada la ariete rojiblanca, el duodécimo en Liga. Posteriormente, en el minuto 66, Cristina Baudet empató para el Espanyol gracias a un penalti.

En una última jornada de la primera vuelta en la que la Real Sociedad cayó el sábado en Zubieta por 0-1 ante el líder Atlético de Madrid, con un tanto de Sonia Bermúdez a la media hora de juego, también empató fuera de casa el Oiartzun. En su caso a dos goles en Zaragoza frente al Transportes Alcaine.

Las guipuzcoanas se adelantaron dos veces en el marcador, con tantos de Carolina González y Ana Pérez Etxeberria en los minutos 23 y 64, pero las locales respondieron las dos veces igualando con dianas de Marta Cardona y Gloria Vilamayor 'Loli', en el 54 y el 90. Con este punto, el Oiartzun abandonó la última posición de la tabla, en la que ahora deja a la UD Tacuense.

Por lo demás, el Barcelona goleó este domingo al Levante por 4-0 y se queda como único perseguidor del Atlético, que con su victoria sobre la Real se proclamó campeón de invierno.

El cuadro barcelonista solventó con autoridad el partido jugado en el Miniestadi ante un rival directo y acabó con la mala racha que le había hecho sumar tan solo un punto de los últimos seis (empató contra el Valencia y perdió ante el Atlético de Madrid).

El cambio de titularidad en la portería -Sandra Paños se lesionó durante el calentamiento y en su lugar saltó Laura Ràfols- fue el único sobresalto que tuvo el Barcelona en una primera mitad de claro dominio azulgrana.

De hecho, la brasileña Andressa Alves premió, en el minuto 10, la superioridad del único equipo español presente en la ronda de cuartos de final de la Liga de Campeones. La exjugadora del Montpellier francés aprovechó un servicio de Alexia Putellas para poner en ventaja al cuadro culé.

Las pupilas de Xavi Llorens siguieron aproximándose con peligro a la portería defendida por Noelia Gutiérrez, pero el travesaño les negó el gol en un potente golpeo de la delantera Jenni Hermoso y en una sutil volea de la centrocampista Vicky Losada.

El Levante no se rendía, pero no tuvo más remedio que ceder ante el potencial de las azulgrana. El Barcelona cerró el choque en un visto y no visto con las dianas de Bárbara Latorre (m.71), Jennifer Hermoso (m.75) y Koko (76)

El conjunto colchonero, vigente campeón de la Copa de la Reina, cerró la primera vuelta con un jugoso botín de tres empates y doce victorias. La más reciente, la lograda este sábado ante la Real Sociedad en el encuentro que abrió la decimoquinta jornada.

Un gol de Sonia Bermúdez bastó al cuadro dirigido por Ángel Villacampa para retener el título honorífico de campeón de invierno y para convertirse en el máximo candidato al éxito final. Acomodado tras el trío cabecero está el Valencia, que este domingo firmó un agónico triunfo en Vallecas. La internacional española Mari Paz Vilas anotó el único tanto del choque ante el Rayo Vallecano en el minuto 87.

El Tacuense canario, recién ascendido a la máxima categoría del fútbol femenino español, acusó su mal arranque ante el Sporting de Huelva. Un gol de Cristina Martín-Prieto y un doblete de la rumana Laura Rus mediada la primera mitad fueron un lastre demasiado grande para la UD Tacuense (3-2).

Firme se mantiene, en cambio, la otra escuadra insular. La UD Granadilla Tenerife batió, por 1-0, al Santa Teresa y sigue acomodado en la sexta plaza. Un importante triunfo en su aspiración de lograr la permanencia sumó el Real Betis Féminas ante el Fundación Albacete. Paula Moreno y Claudia Roldán validaron la superioridad bética.

- Resultados de la 15a. jornada:

. Sábado 7 enero

Real Sociedad 0 - Atlético de Madrid 1

Fund. Albacete 0 - Real Betis Féminas 2

. Domingo 8 enero

Sporting Huelva 3 - Tacuense 2

Zaragoza 2 - Oiartzun 2

Espanyol 1 - Athletic Club 1

Rayo Vallecano 0 - Valencia 1

Granadilla Tenerife 1 - Santa Teresa 0

Barcelona 4 - Levante 0

- Clasificación:

PJ PG PE PP GF GC PTS

.1. Atlético Madrid 15 12 3 0 45 9 39

.2. Barcelona 15 12 2 1 46 6 38

.3. Levante 15 11 2 2 28 19 35

.4. Valencia 15 8 6 1 25 7 30

.5. Athletic Club 15 8 3 4 33 17 27

.6. Granadilla 15 7 5 3 26 21 26

.7. Sporting Huelva 15 5 6 4 25 25 21

.8. Rayo Vallecano 15 6 1 8 22 25 19

.9. Zaragoza 15 4 6 5 17 29 18

10. Santa Teresa 15 4 4 7 13 22 16

11. Real Betis 15 4 3 8 17 26 15

12. Real Sociedad 15 3 5 7 13 16 14

13. Espanyol 15 2 4 9 15 33 10

14. Fund. Albacete 15 2 4 9 19 38 10

15. Oiartzun 15 0 5 10 12 32 5

16. Tacuense 15 0 5 10 10 41 5.