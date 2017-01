Beñat (Igorre, 29 años) regresó ayer al once del Athletic tras sufrir una lesión muscular. Dijo sentirse satisfecho de cómo ha superado y ya piensa en el partido de Copa del miércoles. «A Barcelona iremos a ganar», avisa.

- ¿Cómo ha sido el derbi?

- Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado porque el equipo hizo un gran esfuerzo el jueves ante el Barcelona. Eramos conscientes del tipo de partido que iba a ser por el Alavés fuera de casa está muy fuerte. Es una oportunidad perdida para engancharnos a los de arriba, aunque mientras vayamos sumando, al final estaremos arriba.

- ¿Cómo se ha sentido en su regreso al once tras veinte días de baja por lesión?

- Me he encontrado muy bien. En ese sentido estoy muy contento. Ni me he resentido de nada, aunque sí he acabado algo más cansado porque me faltaba algo de ritmo. A ver si ahora tengo la suerte de que todo vaya bien.

- ¿Le ha repercutido en algo a nivel de juego el parón?

- Me he encontrado bien en ese sentido, aunque a balón parado no tan bien. En balón jugado e intentar ayudar al equipo a sacar el balón me he encontrado muy bien y a gusto.

EL DATO 11 Beñat fue ayer el rojiblanco que más kilómetros recorrió, 11,03. Le siguió Raúl García, 10,99.

- ¿Qué le ha sucedido en los corners, que se le quedaban bajos y que han generado alguna protesta en la grada?

- El primero que los quiere poner bien soy yo. Quiero ganar y que los compañeros metan goles de balón parado. No los pongo cortos queriendo. Hay veces que salen las cosas bien y otras que no.

- ¿Cómo jugarán ante el Barcelona?

- Siempre hemos hecho el mismo partido ante el Barcelona. Hay diferentes maneras de ganar al Barcelona, pero nosotros siempre lo queremos hacer jugando como siempre. Tenemos una oportunidad de pasar y lo daremos todo, nos vamos a agarrar al máximo.

- De cero a cien, ¿qué posibilidades tiene el Athletic?

- Tenemos nuestras posibilidades.

- ¿Un cincuenta por ciento?

- Sí. Por ahora tenemos la eliminatoria a favor y hay que ir a jugar. Es un campo complicado, pero con resultado a favor, tenemos nuestras opciones.

- ¿Con qué mentalidad van?

- A ganar como en todos los partidos. Si allí sales a empatar pierdes. Si sales a ganar, puedes ganar, empatar o perder. La mentalidad es salir a ganar.

- ¿Teme que las quejas del Barcelona sean un caldo de cultivo?

- No. Confíamos en los árbitros y creemos que intentarán hacer un buen partido.