Messi, Iniesta, Piqué y Luis Suárez priorizan el Athletic a la FIFA

El Barcelona ha vestido con la máxima trascendencia el encuentro del miércoles contra el Athletic, la vuelta de la Copa del Rey, en el que los azulgrana deben remontar el resultado adverso de San Mamés (2-1). De esta manera, Messi, Iniesta, Piqué y Luis Suárez, reconocidos por la FIFA, han optado no acudir a la gala de esta tarde en Suiza. No quieren ninguna distracción, según el comunicado emitido por la entidad azulgrana. «Con el objetivo de priorizar la preparación del miércoles con el Athletic, el FC Barcelona ha decidido que los jugadores reconocidos en la Gala The Best FIFA Awards, que se celebra esta tarde en Zúrich, no se desplazan». Indica la nota quiénes serán los represantantes azulgrana en este certamen y, a la vez, agradecen al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, todas las facilidades que ha puesto para que sus futbolistas estén en la gala.

Sin embargo, corren malos tiempos para el conjunto de Luis Enrique. Dos partidos en 2017, una derrota, en Bilbao, y un empate, en Villarreal, que le deja muy lejos del Madrid en la lucha por la Liga: cinco puntos, aunque a los blancos les queda un partido por disputar.