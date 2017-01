Williams: «El Barça es el menos indicado para quejarse»

El Athletic no quiere saber nada de las continuas críticas de Piqué sobre los árbitros. Esta tarde realizarán su último entrenamiento en Lezama antes de viajar mañana a Barcelona para disputar la vuelta de los octavos de Copa y se quieren centrar solo en eso: en preparar bien el partido para salir victoriosos de esta batalla.

Aunque los jugadores rojiblancos no quieren oír ni hablar de la polémica, inebitablemente el partido se disputará bajo esa presión arbitral que ha liderado Piqué al considerar que el equipo blaugrana ha sido 'maltratado' con los arbitrajes de la ida de Copa en San Mamés y de Liga en Villareal. «Pueden ser los menos indicados para quejarse porque están en un equipo grande y al final siempre hay ciertos favoritismos», ha denunciado Iñaki Williams en declaraciones a Radio MARCA.

El delantero rojiblanco, autor del segundo gol en el partido de ida en San Mamés, exculpó a los árbitros de sus acciones. «Si yo fallo un mano a mano, cómo no se van a equivocar los árbitros, que son igual de personas que los futbolistas. El árbitro lo tiene muy complicado y a mí no me gusta protestar para que tampoco el árbitro tenga dudas», les ha defendido.

Preguntado sobre qué hubiese pitado él en la acción en la que Neymar reclamó falta de Etxeita, el rojiblando no ha tenido reparo en reconocer que él sí hubiera pitado la pena máxima: «Desde mi posición vi que podía ser penalti, pero si el árbitro no pita pues cierro el puño y lo celebro. Neymar en otras ocasiones se puede tirar y quizá en esa oportunidad el árbitro pensó que lo hizo. Lo que está claro es que el árbitro nunca va con idea de perjudicar a nadie».