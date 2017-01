«No hemos tenido muchas posibilidades»

Ernesto Valverde ha reconocido tras la eliminación en Copa del Rey que el Barcelona «ha sido superior» al Athletic y que sus pupilos no han tenido «muchas posibilidades» en un encuentro donde han «plantado cara hasta el final».

«Hasta el último momento hemos tenido la incertidumbre de poder pasar», ha reconocido 'txingurri' de un partido donde «hemos sufrido mucho porque hemos hecho la presión peor que la semana pasada». Valverde reconoce que el Barça ha «dominado el encuentro» y ha «estado mucho mejor» que sus equipo, que no conseguía «robar cerca del área para generar peligro». «Salvo momentos puntuales de empuje tras el gol no hemos tenido posibilidades», ha analizado el técnico rojiblanco.

Valverde tenía claro que no se podía visitar el Camp Nou «pensando en el cero a cero» porque, según el técnico rojiblanco, «es muy difícil que el Barcelona no marque en casa». «Después de nuestro gol nos han empujado y metido atrás», ha reconocido el míster del Athletic. El técnico no ha querido dar importancia a los errores puntuales, como la pérdida de balón que propició el primer gol de Suárez, y ha apuntado que lo que ha «echado en falta es no haber llegado arriba con claridad». «Siempre es difícil combatir su calidad», ha admitido en referencia a Messi y sus goles de falta en la eliminatoria.

Planteamiento de desgaste

Sobre la decisión de dejar a Aduriz en el banquillo, Valverde ha explicado que se debe a la acumulación de minutos para que no «le ocurriese lo de Etxeita» y para tenerlo fresco en el campo «en el momento decisivo» con el objetivo de aprovechar el desgaste físico inicial. Acerca de los rumores sobre su posible candidatura al banquillo del Barcelona, Valverde ha tirado balones fuera y ha señalado que tiene «contrato con mi club y el Barça a un gran entrenador».

La próxima cita para el Athletic será el sábado en Liga, cuando se medirá a la una de la tarde al Leganés en Butarque con una línea de atrás mermada por las lesiones. «No hay mucho margen de recuperación pero afortunadamente habrá futbolistas que hoy no jugaron que lo harán el sábado», ha indicado Valverde.

Luis Enrique, contento tras sellar el pase

El técnico del Barcelona, Luis Enrique Martínez, se mostró este miércoles satisfecho por el pase a cuartos de final de la Copa del Rey asegurando que «hemos controlado en todo momento el partido» en la victoria 3-1 contra el Athletic de Bilbao.

«Hemos controlado en todo momento el partido, no hemos sufrido en ningún momento, incluso nos marca en la única ocasión», dijo el técnico azulgrana tras el partido.

«Ni es una ocasión, es un centro al área cuando no estábamos muy atentos en la marca y penalizamos», añadió Luis Enrique, en referencia al gol de cabeza de Enric Saborit.

«Pero, creo que el equipo ha estado muy bien, ha vuelto a tener tranquilidad para seguir creando ocasiones, incluso con el 3-1 y también muy bien la afición», aseguró el técnico a la televisión del club azulgrana. «Hoy el nivel no solo de efectividad sino de precisión del equipo ha sido muy alto y creo que hemos jugado un gran partido», añadió.