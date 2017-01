Yeste la arma en Twitter

Pero alguno pensaba de verdad que con Eraso, Sabin y Williams debilitado por la fiebre íbamos a pasar???? Sin Yeray, De Marcos, Raúl, Iturraspe etc y con Aduriz agotado no teníamos ni una sola opción. Es que, señores, tenemos la misma plantilla desde hace tres años y así del octavo puesto no pasamos.