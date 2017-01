«No podemos desenchufarnos de la competición tan pronto»

Joseba Agirre ha solicitado esta mañana «autoexigencia» al Athletic femenino. No solo a las jugadoras, sino también a él mismo. «Si queremos mejorar y ser un equipo grande debemos tener autoexigencia», ha pedido el técnico del cuadro rojiblanco en una rueda de prensa en Lezama en la que dice no estar «decepcionado» con el equipo, pero sí ha reclamado en varias ocasiones una mayor implicación en los encuentros, después de lo ocurrido el domingo contra el Espanyol, con un empate (1-1). «No hicimos un buen partido, hicimos buenos 25 minutos. Son las cosas que pasan cuando no cierras el partido cuando tienes que cerrarlo». En este sentido, recordó que el actual campeón vive obligado «a estar lo más arriba posible».

Y para conseguirlo, volvió al argumento central de su comparecencia previa a la visita al Fundación Albacete el domingo (12.00 horas). «Nuestra obligación es estar lo más arriba posible -reiteró- y no podemos desenchufarnos tan pronto. No podemos. Tenemos muchas cosas que pelear, que mejorar, y todo pasa por ser profesionales y cada uno exigirnos al máximo en lo suyo», reflexionó el entrenador de Ortuella que ha dicho que son duda Flaviano y Erika, por gripe. Mientras tanto, ha indicado que la recuperación de Iraia marcha por buen camino y se la espera para febrero.