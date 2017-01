Valverde acelera con De Marcos

El Athletic viajó ayer a Leganés para medirse hoy al conjunto local con dos buenas noticias en su equipaje. Por un lado, el regreso de Óscar de Marcos, después de más de dos meses fuera de servicio por una molesta y dolorosa lesión que le impedía pisar con normalidad, que le limitaba a la hora de posar el pie izquierdo. Aceptó Ernesto Valverde que su regreso resulta un tanto precipitado –«forzamos un poco», admitió–, y que no está para comenzar el encuentro. Sin embargo, abandona el alavés la enfermería, igual que Iñigo Lekue, inactivo en 2017.

La otra sonrisa la despertó Yeray. Estrenó su particular pretemporada el jueves, cuando han pasado poco más de dos semanas de ser intervenido de un tumor en el testículo derecho: corrió por el exterior de las instalaciones de Lezama. Ayer calcó el plan. Y lo más seguro, según el técnico de Viandar de la Vera, es que la próxima semana se reincorpore al grupo. Eso sí, dosificándole, sin forzar... «Es una buena noticia para nosotros, para él. Le vemos trotar. Va muy bien. Hoy (por ayer) he hablado con él, también con Xabi Clemente (el preparador físico encargado de la recuperación de lesionados). Le he visto mucho mejor. Nuestra idea es darle tintes de normalidad a todo. A ver si lo poedemos tener cuanto antes. La semana que viene puede hacer alguna cosa con el equipo: algún rondo, o algo así. Eso sí, la opinión final la tenemos que consultar con los médicos. No nos podemos precipitar», expuso en la rueda de prensa previa a la visita a Butarque en un horario que estrena la entidad bilbaína (13 horas).

El reclutamiento de Lekue y De Marcos sobresale en una lista de la que se caen dos titulares en el partido del miércoles en el Camp Nou: Eraso y Sabin Merino. Después de dos meses, el lateral derecho de Laguardia deja atrás la lesión que más tiempo le ha tenido apartado de los terrenos de juego durante los ocho años que acumula en Bilbao. Nunca había estado fuera de combate un periodo tan prolongado. Jugó por última vez el 6 de noviembre en Cornellà, y hasta ayer no se ha vuelto a leer su nombre en la lista. «Es verdad que forzamos un poco con De Marcos. Está bien, pero desde luego no para comenzar», indicó Valverde, que habló de la «voluntad» con la que cuenta el defensa para superar el dolor. Y también de los «problemas» que padece el Athletic en defensa, con las bajas de Yeray y Etxeita. «Por eso he decidido que entren los dos (incluye a Lekue)».

El rendimiento de Elustondo

Aunque, en teoría, será Elustondo el que ocupe el lateral derecho. El guipuzcoano, casi desaparecido hasta 2017, ha cumplido con creces tanto en el derbi frente al Alavés, como en el partido de Copa del Barça; en esta ocasión, al salir desde el banquillo por la lesión de Etxeita. Valverde, en este sentido, reconoció ayer su trabajo, aunque no garantizó más allá de finales de enero. «Estamos contentos con él. Puede jugar en varias posiciones. De lateral lo ha hecho bien, tiene buen juego, salida con las dos piernas... Donde juega él, en el centro del campo, es una zona con mucha competencia. Se ha desenvuelto muy bien en la posición de lateral. En Barcelona tenía el peor para defender, Neymar. No contemplamos que salga inmediatamente, porque tenemos muchas lesiones y su versatilidad nos está dando cosas. El mes de enero es largo y lo valoraremos después», dejó abierta en parte la puerta.