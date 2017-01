Casi tres meses de sequía a domicilio

Si el Athletic tiene una asignatura pendiente esta temporada en Liga es la de su papel como visitante. Los rojiblancos solo han sumado dos victorias lejos de San Mamés en este curso liguero y acumulan casi tres meses sin conseguir tres puntos en casa ajena.

EL DATO 8 puntos de 27 posibles suma el Athletic en Liga como visitante esta temporada.

Hay que remontarse al 21 de octubre de 2016 para ver un triunfo de los de Valverde a domicilio. La victoria ante el Granada en Los Cármenes por uno a dos fue la última ocasión en la que 'los leones' consiguieron volverse con tres puntos a Bilbao. Los goles de Raúl García y Laporte fueron suficiente para imponerse al que ahora es el penúltimo clasificado en la tabla.

Justo dos semanas antes, aquel disparo imparable de Raúl García ante el Deportivo de La Coruña supuso la otra única victoria a domicilio que atesora el Athletic fuera de casa esta temporada en Liga. Para de contar. El resto de expediciones se saldan con cinco derrotas y dos empates. En total, 8 puntos de 27 posibles.

Las estadísticas ligueras en San Mamés son bien distintas con 6 victorias, 2 empates y tan solo una derrota ante el Barcelona. Es decir, con los mismos puntos en juego los rojiblancos han conseguido 19 de 27 posibles.

Más allá de la Liga

Las estadísticas fuera de casa en otras competiciones tampoco son alentadoras. El Athletic no conoce la victoria fuera de casa en la Europa League al sumar dos derrotas ante Genk y Sassuolo y arañar un empate en su visita al Rapid de Viena. Eliminados de la Copa, en el torneo del K.O.el Athletic consiguió la victoria en Santander y cayó derrotado ante el Barcelona en el Camp Nou.

La próxima oportunidad para los de Valverde de romper la mala racha a domicilio será ya en febrero, en un panorama algo desalentador: el Camp Nou, escenario donde no se conoce la victoria desde 2001. Además el conjunto de Luis Enrique no conoce la derrota en casa desde el pasado nueve de octubre, hace ya tres meses, cuando el Alavés consiguió un inesperado triunfo gracias a los goles de Deyverson y el ex del Athletic Ibai Gómez.