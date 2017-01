El Athletic se encoge

El Athletic no carbura. Se encoge. Cuando le falta la motivación producida por encontrarse con un gigante delante, el conjunto de Ernesto Valverde, que se agarra al séptimo puesto aunque el Celta le sopla en el cogote, reduce las revoluciones de su juego, baja la intensidad de su actividad sobre el césped y se convierte en un conjunto más, en un grupo que aún no ha ganado en 2017 en la Liga –sí disfrutó de un magistral triunfo ante el Barcelona en la Copa–, que suma dos empates a cero en el torneo de la regularidad por primera vez desde abril de 2010 y que deja en su afición la sensación de que carece de la pericia y la destreza para crear ocasiones de gol.

LOS DATOS 3 partidos, de los últimos cuatro, acumula el Athletic sin marcar: no lo hizo ante el Betis en Sevilla, ni frente al Alavés, ni en Butarque. 2 empates a cero consecutivos suma el Athletic en la Liga. No se producía esta circunstancia desde abril de 2010, con Caparrós.

No hay más que observar lo que ocurrió el sábado en Leganés, a domilicio, donde el cuadro vizcaíno penó y ofreció una imagen un tanto deprimente; en el sur de Madrid, ni una oportunidad clara de gol, más allá del tanto anulado a Raúl García y ese tiro lejano de Balenziaga que casi sorprende a Champagne.

Padeció atascado el Athletic, sin imaginación, sobre todo en una primera mitad en la que interpretó de forma decepcionante el encuentro frente a un cuadro de Butarque que le arrolló por la banda izquierda con un Machís excelso en velocidad pero pésimo en lo que a puntería se refiere. Su calamitosa y nula efectividad y la pericia de Iraizoz evitaron la derrota rojiblanca en un nuevo partido en el que los vizcaínos no guardaron los tres puntos entre sus pertenencias.

Los números del Athletic a domicilio provocan una mueca de terror. Lleva sin ganar lejos del abrigo de San Mamés desde el miércoles 21 de septiembre (1-2) en Granada: Raúl García y Laporte sellaron los goles vistitantes. Desde entonces, solo igualadas, como la rescatada en Cornellà, en otro encuentro en el que el fútbol no viajó en el avión rojiblanco, lo mismo que sucedió el sábado en la primera visita liguera de 2017. No se producía una sequía tan extrema desde aquella que comenzó en enero de 2010. El día 3, el conjunto entrenado por Joaquín Caparrós perdió en Mallorca (2-0). Pues bien, no volvió a sumar una victoria como visitante hasta la primera jornada de la próxima temporada, y aquella del utrerano se clausuró lejos de San Mamés el 8 de mayo ante el Real Madrid (5-1). En total, 4 meses y cinco días sin el máximo premio cuando tocaba abandonar Bilbao.

Tampoco la estrategia

Pero más que los números, que también –se ha quedado en los tres de los últimos cuatro duelos de la Liga sin anotar (Betis, Alavés y Leganés), en una racha que recuerda a la sufrida en el inicio del curso 14-15, con cinco partidos en blanco, con la pólvora mojada, en los siete primeros del torneo–, lo más preocupante es la falta de juego, de fútbol. Ya no es el Athletic ese equipo que presiona arriba con el cuchillo entre los dientes, con un centro del campo competitivo, que evita las llegadas de los contricantes, y fabrica fútbol ofensivo. Desde el inicio de curso se ha apreciado una involución en la escuadra de Txingurri. Ha habido momentos puntuales de buen juego, partidos decentes. No obstante, desde la victoria contra el Eibar a principios de diciembre, y salvo los partidos de Copa contra el Barça –la motivación siempre resulta determinante–, este conjunto ha dejado una imagen pobre: en Austria, en Sevilla ante el Betis, también contra el Celta –más allá de ese arreón final y esa casta que permitió una remontada casi impensable–, en el duelo contra el Alavés y el sábado en Butarque. De hecho, fueron los rivales los que más ofrecieron, los que mayor dinamismo imprimieron aal juego, con el paseo vigués como máximo exponente de esa merma en el potencial vizcaíno.

Como en alguna ocasión ha escrito Txetxu Rojo en este periódico, da la sensación de que la única manera que posee el Athletic ahora mismo para marcar a sus rivales es a balón parado, gracias a la estrategia. Sin embargo, este arma de la que podía presumir hasta hace poco se ha convertido en un objeto de fogueo. Los saques de esquina o las faltas no llegan en condiciones para que se remate. Es más, en el último partido en San Mamés, un sector de la grada pitó a Beñat por la manera en la que ponía en juego el balón. Y si ya esa característica se pierde... Los bilbaínos sufren: ni juego ni números.