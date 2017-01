A Raúl García no le descentrará encontrarse de frente con sus amigos. Juanfran, Koke, Gabi... «Quiero ganar todos los partidos», ha subrayado esta mañana en Lezama, donde el equipo ha seguido preparando el partido del domingo contra el Atlético, equipo en el que el navarro se hizo hombre y definió su perfil de futbolista. «Conozco muy bien al rival y pasé muchos años allí, pero solo pienso en seguir ganando y mantener la dinámica en casa», ha dicho en referencia a que los rojiblancos han sacado 20 de sus 28 puntos en San Mamés.

El navarro ha insistido una y otra vez en la importancia del resultado -«es lo que prima en el fútbol»- y ha reconocido que «jugar bien» es el camino más corto hacia la victoria. De todos modos, ha relativizado este concepto del que, avisó, «podríamos hablar horas» y ha remarcado que lo que vale son los «tres puntos». Se le ha intentado llevar al terreno sentmental, de las emociones y recuerdos, pero se ha mantenido fiel a su discurso en el que repetía que lo único que le importa es el triunfo. «Soy ganador por naturaleza, me gusta ganar. Cuando pierdo, mejor no me hables».

Del Atletico ha destacado que se trata de un «bloque fuerte, compacto, al nivel de los mejores de Europa. Pero si neutralizamos sus puntos fuertes estaremos más cerca de la victoria». Ha admitido que el juego del Athletic tiene margen de mejora y ha manifestado que «hemos demostrado que podemos estar a un nivel alto», aunque ha invitado a mantener la perspectiva porque el equipo «está cerca del objetivo», ha remarcado en alusión a la séptima plaza y la proximidad de los puestos europeos.