Yeray tiene el alta médica: «Estoy muy feliz»

Yeray Álvarez ya está a disposición del cuerpo técnico del Athletic, según acaba de confirmar el club, una noticia fabulosa que llega solo 23 días después de haber sido operado de un tumor testicular. «Estoy muy feliz y contento», ha declarado tras el entrenamiento de esta mañana en Lezama, donde ha vuelto a completar la sesión junto a sus compañeros. En su primera comparecencia desde que se le diagnosticó la enfermedad, ya olvidada y superada, el central ha mostrado su «satisfacción» por cómo ha ido todo y ha recalcado que «todo ha salido de maravilla, las pruebas han dado bien y estoy contento». Se le notaba nervioso, pero sonreía. No puede evitar sonreír a la vida.

El defensa ha reconocido que los primeros momentos «fueron duros. Empiezas a pensar... No sabía lo que tenía, pero sí que era una enfermedad y grave. Lo único quería era contárselo a mi familia». Una vez diagnosticado el mal y hecho público, las muestras de afecto no pararon de sucederse. «He tenido el apoyo de mi familia, de mis compañeros, del mundo del fútbol, de todos. Me han escrito futbolistas -no quiso dar nombres- y no me lo esperaba para nada».

El golpe inicial se fue suavizando con el paso de los días y todo ha ido tan bien que el 5 de enero los médicos le dijeron que no precisaría de ningún tratamiento adicional. Ese mismo día jugaba el Athletic contra el Barcelona en la Copa y a Yeray no se le olvidará jamás aquel partido. Camisetas de apoyo de los dos equipos, mensaje de la grada, el gol y la dedicatoria de Williams... «Después de lo que me dijeron los doctores el mejor regalo de esa noche era la victoria contra el Barça. Fue increíble que Williams marcara en el minuto 27 (su dorsal)», decía entre tímido y nervioso, pero encantado con el desenlace de la historia.

El central está a disposición de Ernesto Valverde y él asegura que está bien, aunque ha deslizado que no se ve ante el Atlético. «Este fin de semana no le podría decir (garantizar su presencia en el choque), pero me encuentro bien y ya está». De los 'colchoneros' ha destacado la «dinamita de Griezmann y Gameiro» y la fortaleza del colectivo. En cuanto a la renovación que le planteará el club, operación adelantada hoy por este periódico, ha afirmado que «ahora no pienso en eso, sino en volver a jugar». Cada vez le queda menos.