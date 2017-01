El germen de la duda

El domingo veremos si se trata de una sospecha bien fundada o de un error de apreciación, pero lo cierto es que este Atlético de Madrid que se dispone a cerrar la primera vuelta en San Mamés nos parece a todos el más vulnerable de la era Simeone, pese a que ayer goleara al Eibar en la ida de cuartos de final de Copa (3-0). De hecho, si a la afición del Athletic le preocupa el partido ello se debe más al pobre fútbol que está practicando su equipo que al temor que, hoy por hoy, inspiran los colchoneros, cuartos en la clasificación con 34 puntos. Hay que recordar que, hace un año, cumplida la jornada 18, eran líderes en solitario con 41 y mostraban tanta solidez –sólo habían encajado 8 goles– que jugar contra ellos se convertía inevitablemente en una experiencia penosa. Terminabas reventado de tanto chocar y salir despedido, perdías y encima te acababan doliendo hasta las pestañas.

El Atlético sigue inspirando un gran respeto, faltaría más. No podía ser de otra manera en un rival que cuenta por victorias sus cuatro últimas visitas a Bilbao y que se ha ganado a pulso cada gramo de su reputación. Ahora bien, ya no da tanto miedo. No es que aquellos tipos despiadados que te mandaban al infierno sin mover una ceja vayan ahora por ahí en misión humanitaria, pero la verdad es que parecen menos peligrosos. Digamos que, de algún modo, se han humanizado. Y lo han hecho no por voluntad propia sino porque han atravesado una crisis de identidad, que era lo último que se esperaba en gente tan fieramente iluminada como ella. Ver a Godin, Jiménez, Juanfran, Koke, Gabi y compañía discutiendo sobre su estilo de juego era como ver a Toni Soprano en la consulta de la psicóloga confesándole que sufría ataques de ansiedad. Sencillamente, no cuadraba.

Entiendo perfectamente la curiosidad que ha despertado la primera crisis del Atlético con el Cholo Simeone. Se ha hablado mucho sobre sus causas: el cansancio de años acumulado, el error del técnico argentino al centrar la posición de Koke, que debilitaba el trabajo de presión del equipo, la baja forma de algunos futbolistas importantes, los errores de una defensa que antes era impenetrable, la falta de acierto a balón parado, la aportación todavía escasa de Gameiro... Muchas cosas, todas ciertas. Hay una, sin embargo, que a mí me parece la fundamental, la clave de que el Atlético, por mucho que siga muy vivo en todas las competiciones, se encuentre a su peor nivel futbolístico de los últimos cinco años, recuperándose, poco a poco, de una fiebre muy alta. Me refiero a que ha dudado de sí mismo.

Simeone cometió un grave error este verano. Lo hizo con toda la buena intención del mundo, convencido de que, después de cuatro temporadas al galope, su equipo y él mismo necesitaban un cambio, un nuevo punto de apoyo desde el que volver a despegar. En el fondo, se trataba de autoimponerse una terapia para superar el dolor de las dos finales de Champions perdidas ante el Real Madrid. El caso es que Simeone se convenció de que ya no valía con clavar estacas con calaveras en las orillas de un río de la selva de Vietnam, como escribió David Gistau. Su Atlético visceral, aquel equipo temible al que, cuando uno veía salir por el túnel de vestuarios, le extrañaba que en la megafonía del estadio no sonara ‘La Golondrina’, como en ‘Grupo Salvaje’ cuando la banda se marchaba de la aldea mexicana, había dado todo lo que podía dar. Era necesario subir un escalón: tener más la pelota, combinar mejor, hacer un fútbol más fluido y ofensivo.

No seré yo quien critique al Cholo por tener esta percepción. Es más, reconozco que yo también la tuve. Tras la desgracia de San Siro, pensé que este equipo estaba condenado a una lenta decadencia si no se transformaba de algún modo. Ha sido un error. Lo mejor era no tocar nada. Mirado ahora con perspectiva, lo sucedido tiene su lógica. Los colchoneros eran un equipo construido sobre un cimiento muy sólido de certezas absolutas, de convicciones categóricas y terminantes. Y cualquier leve desviación, el germen de la más mínima duda sobre su esencia, podía ser letal para ellos. El Atlético, sencillamente, no podía dudar sin desnaturalizarse. Norman Mailer dijo que los tipos duros no bailan. No lo tengo muy claro. De lo que estoy seguro es de que no se pueden permitir el lujo de dudar. Si lo hacen, se ablandan sin remedio. En el Atlético lo han entendido hace poco más de un mes y ahora intentan desandar el camino equivocado tirando del pragmatismo más feroz. Quieren volver a dar miedo, que la gente vuelva a encerrarse en casa y a bajar las persianas al verles pasar. El domingo veremos si van en la buena dirección.