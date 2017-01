Valverde advierte de la eficacia del Atlético

El domingo el Athletic pondrá fin a la primera vuelta en San Mamés en un duelo ante el Atlético (16.15 horas) que se espera de alto voltaje. El propio Ernesto Valverde, que nunca ha vencido al Cholo en los banquillos, ha calificado el choque de «muy complicado», recordando los igualados envites que midieron a ambas escuadras el pasado curso. «Tienen muy buenos números contra nosotros. Tal y como juegan, y cómo lo hacemos nosotros, encajamos perfectamente porque nos esperan, pero tienen un contraataque que nos hace mucho daño. El Atlético es todo eficacia», declara, antes de resaltar una de sus principales bazas, «la solidez». «Trabajan todos juntos, en equipo, están permanentemente aplicados en situaciones de defensa. En el medio tienen grandes jugadores al igual que en la delantera. A ver si somos capaces de ganar».

El técnico rojiblanco no podrá contar ni con Aduriz ni con Beñat, sancionados, tampoco con Sabin Merino, y tiene las dudas de San José y Vesga, que hoy no pudieron entrenar por sendas molestias. Por su parte, De Marcos y Lekue están disponibles para participar en un duelo en el que el Athletic podría sobrepasar los 30 puntos en esta primera fase del campeonato. «Tenemos una buena oportunidad de mantenernos en esa buena línea pero sabemos que será difícil. Los antecedentes frente el Atlético nos dicen que nos tenemos que aplicar y posiblemente cambiar algo en nuestra forma de jugar o adaptarnos a la dureza que nos puede generar el Atlético». Lo que tiene claro Valverde, que aún no ha decidido cuándo reaparecerá Yeray, es que si mantienen la fórmula y acumulan más jugadas arriba, estarán más cerca de llevarse el triunfo.