El cumpleños más feliz de Yeray

Es el cumpleaños más emotivo de la familia del Athletic, sin duda. Yeray Álvarez, el hombre de las últimas semanas en la actualidad rojiblanca, ha cumplido hoy 22 años, y lo ha hecho en medio de un momento de su vida lleno de fuerza, optimismo y esperanza. Tras la batalla contra el cáncer que se le detectó en diciembre, el zaguero barakaldés entrena estos días como uno más con el resto de sus compañeros, con la firme intención de volver a las convocatorias de Ernesto Valverde.

De hecho, no se descarta que su nombre aparezca en la lista de jugadores que se va a enfrentar este domingo al Sporting de Gijón en San Mamés. Será un partido muy importante para ambas escuadras: el Athletic no quiere quedarse atrás en la pelea por Europa y los asturianos buscan desesperadamente un triunfo para poder respirar y no verse virtualmente descendidos antes de tiempo.