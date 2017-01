Todo está muy claro

Cumplida la primera vuelta, los análisis sobre la situación del Athletic son bastante coincidentes. Siempre hay matices, dependiendo del lugar de la disección sobre el que se ponga el foco, pero la realidad es que existe una ‘mainstream’ rojiblanca, una corriente de opinión principal bastante homogénea. Es la que reconoce que el equipo de Valverde, pese a haber practicado, salvo excepciones, un fútbol manifiestamente mejorable, ha conseguido una buena recaudación de puntos (29) y encara la segunda vuelta con todas las expectativas abiertas tanto en la Liga como en la Europa League. Ahora bien, siendo esto cierto, también lo es que la clave para que el Athletic consiga sus objetivos pasa porque el equipo deje de mostrar las dos caras, una seria y eficaz como local y otra gris y lastimera como visitante, que viene mostrando toda la temporada.

No hay ninguna discusión posible sobre esto. O mejoran sus datos a domicilio o los rojiblancos tendrán casi imposible volver a clasificarse para competiciones europeas. Y es que hay que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. La primera es que esta temporada el sexto puesto, incluso el séptimo, tiene toda la pinta de que va a estar más caro que la pasada, cuando quedó fijado en los 60 puntos del Celta. De manera que con repetir los 29 no sería suficiente. Habría que mejorarlos, como lo ha hecho el equipo de Valverde en las anteriores campañas. En este sentido, los precedentes invitan al optimismo. El Athletic de Txingurri siempre mejora en las segundas vueltas. Recordemos, por ejemplo, la campaña 2014-15, tan curiosa en este sentido. El equipo llegó al ecuador con 19 puntos y se estiró hasta los 36 en el segundo parcial para sumar un total de 55.

La gran dificultad esta vez para repetir la sana tradición de ir de menos a más es el calendario. Ocurre que al Athletic le esperan diez partidos fuera de casa y no precisamente fáciles. Todo lo contrario. Barcelona, Valencia, Sevilla, Real Sociedad, Osasuna, Villarreal, Eibar, Celta, Alavés y Atlético. Dicho de otro modo: los rojiblancos van a enfrentarse fuera de casa a cinco de los seis equipos que le superan en la tabla y a otro que le sigue los pasos, el Celta. Pensemos también que va a jugar fuera los cuatro derbis y que su único rival de la parte baja es un grande que se encuentra allí porque salió de casa a comprar tabaco y se acabó liando. El Valencia, sin embargo, se encuentra en fase de rehabilitación y será un enemigo de cuidado.

El Athletic, en fin, sabe muy bien cuál es el gran reto que tiene por delante. No hay que tener dudas a este respecto. Me refiero a la lectura que técnicos y jugadores hacen, realmente, de la situación. Lo que digan en público no tiene mayor relevancia, básicamente porque ni ellos se creen muchas veces lo que dicen. Pensemos en Raúl García, uno de los pesos pesados de la plantilla, asegurando muy serio la semana pasada que «jugar bien es ganar», una sinsorgada sólo apta para inocentes niños de guardería. (Luego tenemos mala prensa los periodistas y el club nos pone en la diana de los pulgosos y nos obliga, por ejemplo, a hacer un viaje largo y caro con tres vuelos para llegar a Chipre porque en el charter oficial no somos bienvenidos. Deberían valorar nuestra santa paciencia en las salas de prensa, escuchando, sin torcer el gesto, melonadas de ese estilo y todo tipo de lugares comunes y castizas tautologías).

La realidad es que todo está muy claro. Son el propio Valverde y sus jugadores los primeros que ven en cada buen partido que hacen en San Mamés –el del domingo, por ejemplo– un rayo de esperanza, un feliz presagio pensando que esta vez sí, que el siguiente encuentro fuera de casa (aunque esta semana repitan como locales ante el Sporting) será el definitivo, aquel en que el equipo se sienta bien, lúcido y pujante, verdaderamente satisfecho de su fútbol. Este es el objetivo. Los buenos resultados vendrán después. Y es que, a diferencia de lo que piensan algunos, el fútbol no está gobernado por el azar. No es éste un juego de puras casualidades, es decir, esencialmente arbitrario e injusto. El azar afecta. Es el condimento que le da al refresco ese sabor especial que tanto nos gusta. Sin incertidumbre, el fútbol sería un bebedizo sin ninguna gracia. Pero la que gobierna es la lógica. Faltaría más.