«El partido del Atlético es en el que nos tenemos que mirar»

A Iker Muniain se le notaba contento, satisfecho por cómo le van las cosas. Sonreía, interactuaba con los medios y repartía sonrisas. Tanto es así que no ha dudado en ponerse un «notable» a la conclusión de la primera vuelta, al igual que al equipo. «Para ponerme malas notas están otros», ha dicho divertido esta mañana en Lezama, donde ha repasado la actualidad del Athletic y se ha mostrado muy optimista de cara a la segunda fase del campeonato: «Solemos sacar más puntos y estoy seguro de que conseguiremos solventar los problemas fuera de casa y ser más regulares».

Al navarro no se le olvida el partido del pasado domingo contra el Atlético, en el que él tuvo una actuación destacada y los rojiblancos le jugaron de tú a tú a uno de los equipos que «mejor defienden en el mundo». De hecho, ha abogado por utilizar este choque como modelo para ir creciendo en el futuro más inmediato.

«Es el partido en el que nos tenemos que mirar", ha aconsejado el de la Txantrea, quien ha reconocido su predilección de actuar más centrado. «Puede ser que me guste más jugar por dentro. Es donde más daño se hace, donde encaras a los defensas, abres espacios... En el extremo te desconectas un poco. Pero siempre he dicho que estaré donde el míster me diga que esté».

En cuanto al partido contra el Sporting, Muniain lo ha definido como «muy peligroso» porque los asturianos se juegan la vida y en estas situaciones «tiras de todo, incluso de lo que no tienes. Sacas las uñas y te agarras lo que hay. Debemos estar centrados y sacar los tres puntos». Entonces se le ha cuestionado por el recibimiento que cree que se le dispensará a su amigo y excompañero Fernando Amorebieta, ahora en el Sporting, y el extremo lo tiene claro: «Espero que se le reciba con una gran ovación, que es lo que se merece por todo lo que ha dado por este equipo».