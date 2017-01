Un Sporting en estado crítico

El Sporting llegará este domingo a San Mamés (18.30 horas) con la necesidad de sacar algo positivo de su visita a Bilbao. No es precisamente el mejor momento del conjunto gijonés, algo de lo que intentará sacar tajada el Athletic. Los resultados no acompañan, la crisis de juego es evidente y en lo institucional la gestión del presidente Javier Fernández genera un fuerte rechazo de gran parte de la afición rojiblanca.

EL DATO 3 triunfos solo ha conseguido el Sporting en toda la temporada, uno precisamente ante el Athletic. 2009 fue la última ocasión en la que los asturianos vencieron en San Mamés. El Athletic solo ha perdido dos de los últimos diez enfrentamientos ante los asturianos tanto como local como visitante.

La salvación se encuentra ya a cinco puntos, plaza que ocupa el Leganés, y el comienzo de la segunda vuelta supone una cuenta atrás para que los gijoneses traten de revertir su situación. Una circunstancia en la que se encuentran viejos conocidos de la afición del Athletic como Isma López, Amorebieta o Viguera, que volverán a pisar San Mamés pero como visitantes.

A todo ello hay que sumarle la incertidumbre que supone la destitución de Abelardo y la llegada de Rubi al banquillo de El Molinón. El 'Pitu' dijo basta y presentó su dimisión entre lágrimas al frente de la nave gijonesa al no «dar con la tecla» ni conseguir que «se reflejase lo que quería en el campo». Su recambio ha sido el técnico catalán, que supone aún una incógnita tras debutar el pasado fin de semana con un empate ante el Betis, y que ha pasado por equipos como Levante, Valladolid o Girona.

La marcha de Abelardo supone poner fin a un capítulo en el Sporting donde el 'Pitu' consiguió un ascenso y una permanencia histórica con gente de Mareo sin poder fichar por prohibición de la Liga. Ahora, tras esta medida y la marcha de muchos de los jugadores, el relevo en el banquillo busca reanimar el pulso de un equipo que va a la deriva y que no consigue ni resultados ni agradar con su juego. Lo dicen las estadísticas. En la primera vuelta solo tres victorias por doce derrotas llegando a encadenar diez jornadas consecutivas sin ganar. El último triunfo fue el pasado cuatro de diciembre, cuando los rojiblancos vencieron a Osasuna en casa.

Siete años sin ganar en San Mamés

Precisamente El Molinón fue el escenario en el que en la primera jornada de Liga consiguió ante el Athletic una de sus pocas victorias esta temporada en un choque donde los vizcaínos cayeron derrotados por uno a dos. Aunque en San Mamés los números indican que el Sporting lo tendrá más complicado.

La última vez que los gijoneses vencieron en el feudo bilbaíno fue en 2009. El conjunto asturiano, con el fallecido Manolo Preciado en el banquillo, se impuso por uno a dos al Athletic de Caparrós con un doblete de Miguel de las Cuevas. Junto con la sufrida victoria en Liga este año, es la segunda derrota del club vizcaíno en los últimos diez enfrentamientos tanto en casa como en Gijón.

Revuelo institucional

A la crisis deportiva hay que sumarle la disconformidad de gran parte de la afición rojiblanca con la actual junta directiva. En el encuentro disputado en El Molinón ante el Eibar, el último partido de Abelardo al frente del Sporting, un grupo de seguidores rojiblancos se manifestaron en la previa del partido con pancartas que rezaban 'Directiva, dimisión' y 'Fernández vete ya'.

El último roce entre directiva y afición fue en la junta de accionistas del pasado 18 de enero, donde se acordó destinar este curso 350.000 euros para sueldos de los consejeros a pesar de afirmar durante todo el verano que no había dinero para incorporar fichajes que no fueran a coste cero. «No conozco una sociedad en la que sus dirigentes no cobren», defendió un presidente Javier Fernández que recibió fuertes ataques desde el lado más crítico de los asistentes al evento. «Sr Fernández, tengo un ruego y una pregunta. El ruego es que se vaya, y la pregunta, cuándo se va a ir», fue uno de los reproches que se pudieron escuchar en plena junta.