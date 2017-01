El Athletic recupera la sonrisa

La Liga Iberdrola regresaba a Lezama y con un Athletic necesitado de ganar para estrenar su casillero de victorias en este 2017. Las rojiblancas no fallaron y en un duelo complicado ante el Sporting Huelva golearon y recuperaron la sonrisa. Las de Agirre dominaron gran parte del partido y se adelantaron con un gol de Flaviano. Sin embargo, en la segunda mitad las onubensas fueron superiores pero pagaron caro su falta de puntería que aprovecharon las bilbaínas para matar el partido con tantos de Nekane, Yulema y Eunate.

El partido Athletic: Ainhoa; Moraza, Garazi, Gimbert, Eunate; Damaris (Lizaso, m.74), Flaviano, Erika (Eli Ibarra, m.82); Maite Oroz, Nekane (Lucía García, m.82), Yulema ( Irune, m.80). Sporting:Sarita; Elena, Cinta, Albarrán, Jenny (Danielsson, m.67); Anita, Laura (Irene, m.84), Nayeli, Gabi (Analu, m.78), Sandra (Paula Romero, m.84); Martín Prieto. Goles:1-0, m.12: Flaviano. 2-0, m.53: Nekane. 3-0, m.68: Yulema. 4-0, m.80: Eunate.

Las rojiblancas salieron en busca de la victoria ante un Sporting Huelva que no se echó atrás ante el imputo de las jugadoras de Joseba Agirre. De hecho fueron capaces de llegar con una relativa sencillez a la portería defendida por Ainhoa. Sin embargo, fue el Athletic el primero en golpear. Una jugada brillante. Erika buscó a Nekane, que con un magnífico taconazo dejó vía libre a Flaviano para que se plantase ante Sarita. La centrocampista no se puso nerviosa y con un disparo raso adelantó a las rojiblancas. No obstante, no tardó en reaccionar el conjunto onubense y Martín Prieto avisó con un disparo desviado.

El Athletic dominaba el juego y la posesión, pero las andaluzas se plantaron bien en defensa y a las rojiblancas las costó crear peligro. Fue una fase de encuentro en el que las de Agirre mandaban pero el peligro lo generaron las visitantes. Ainhoa tuvo que salir rápida a los pies de Sandra para evitar el empaten. La ocasión animo al Sporting que volvió a tener la igualada pero Ainhoa una vez más estuvo acertada y saco el disparo de Anita.

Tras pasar por vestuarios las andaluzas salieron a por el empate de manera descarada. Nada más comenzar tuvieron varias ocasiones para poner el 1-1 en el marcador, pero una gran mano de Ainhoa volvió a salvar a las de Agirre. Un disparo de Gabi, que se envenenó a causa del viento que soplaba en Lezama y que obligó a lucirse a la capitana rojiblanca. Y continuaron las ocasiones para las onubenses, Laura con un falta volvió a rozar el empate. La segunda parte trajo consigo un partido nuevo en el que las que mandaban eras las visitantes, pero el perdonar lo terminaron pagando caro. Nekane hizo el 2-0 tras dos paradas de Sarita a Maite y Flaviano.

El gol sentó bien a las rojiblancas que volvieron a tomar el control del juego y dispusieron de varias ocasiones para aumentar la renta con dos ocasiones de Nekane. Sin embargo, la que se encargó de sentenciar el partido fue Yulema. La delantero vitoriana no faltó a su cita con la portería rival, y anotó decimosexto gol en la Liga Iberdrola. Un auténtico golazo. Aprovechó un pase de cabeza de Flaviano y conectó un espectacular derechazo que se coló por la escuadra de Sarita. Las rojiblancas continuaron dominando el partido, y cada vez que se acercaban al área andaluz sembraban el pánico en la zaga visitante. Tras un largo ataque, Eunate sacó un disparo raso que sirvió para poner el 4-0 en el marcador.

Tras el sentenciar el partido Agirre optó por dar descanso a sus jugadoras clave. Dejaron el campo Erika, Yulema y Nekane, y entraron Irune Murua, Lucía García y Eli Ibarra. Sin embargo, a pesar de los cambios las rojiblancas continuaron insistiendo y creando peligro sobre la meta del Sporting. Con el triunfo, el Athletic se mantiene quinto en la clasificación con 30 puntos a cuatro del Valencia que ocupa la cuarta plaza. Las de Agirre tendrán quince días para preparar el próximo encuentro ante el Tacuense, colista de la Liga Iberdrola puesto que la semana que viene vuelve a haber compromisos internacionales.