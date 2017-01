Comienza el vuelo de la segunda vuelta

El Athletic abre esta tarde la segunda vuelta ante un Sporting hundido en la clasificación con la obligación de sumar los tres puntos y desbrozar el camino hacia los puestos europeos. Ernesto Valverde no quiere excesos de confianza ante un rival metido en problemas y de ahí que en su comparecencia del viernes insistiera en la necesidad de afrontar todos los partidos con la misma motivación y actitud. «Tenemos que estar mentalizados siempre, y ahí hemos bajado un poco», denunció el técnico, quien recordó a sus hombres que los tres puntos ante el conjunto asturiano «valen lo mismo que los del Atlético». Y no piensa dejarlos escapar, consciente de que no se puede fallar ante equipos que están muy por debajo del suyo si los rojiblancos pretenden acabar entre los mejores.

El Athletic realizó ayer su último entrenamiento antes de recibir esta tarde al Sporting y Txingurri compuso una convocatoria de 18 hombres en la que hay bastantes novedades. La principal y la más destacada es la presencia de Yeray, quien regresa a la competición después de superar un tumor testicular y podría tener minutos. También figuran en la lista Asier Villalibre, que lleva toda la semana entrenándose con el primer equipo, Ander Iturraspe, recuperado de sus problemas estomacales, y Aritz Aduriz, de nuevo activado por su entrenador tras cumplir un partido de sanción contra el Atlético -al igual que Beñat- y dejar atrás sus molestias en la cadera. Se quedaron fuera por decisión técnica Elustondo, Eraso, Saborit y Etxeita, aunque este último acaba de salir de una lesión muscular.

El Athletic todavía no ha ganado en 2017 y encadena tres empates ante Alavés, Leganés y Atlético. A diferencia de los partidos frente a los alaveses y los madrileños, vacíos de fútbol y contenido, los bilbaínos ofrecieron una buena imagen contra los ‘colchoneros’ y esa es la línea en la que pretenden seguir. «Tenemos que ser un equipo ante el que el contrario no quiere jugar», advirtió Valverde, quien lamentó algunos desenlaces frente a adversarios claramente inferiores. «No hemos sacado tantos puntos como deberíamos ante rivales que están por debajo en la clasificación», dijo en modo de advertencia y en clara alusión a la visita del Sporting.

Vuelven tres exrojiblancos

El Athletic inicia la segunda vuelta en casa, donde se siente poderoso y solo ha perdido contra el Barcelona. 21 de los 29 puntos los ha sumado entre los muros de San Mamés, que protegen a un equipo vulnerable a domicilio. Txingurri avisó de que la consecución de los objetivos pasa por «mantenerse fuertes» como locales y por eso no quiere sorpresas ante un Sporting con cuatro exrojiblancos en sus filas: Amorebieta -será interesante ver cómo le recibe la grada-, Isma López, Borja Viguera y el cedido Mikel Vesga, aunque este último no podrá jugar por el acuerdo alcanzado entre los dos clubes.

Los asturianos tienen las bajas de Jorge Meré, Douglas y Nacho Cases y Rubi, su nuevo entrenador, dibujará un 4-1-4-1 en La Catedral con la intención de protegerse y salir rápido a la contra. El Athletic quiere volar en esta segunda vuelta y ya está en la rampa de lanzamiento.

Yeray, Villalibre y Mikel Rico se dirigen al campo número tres ayer en Lezama. :: aiol