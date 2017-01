«Del penalti que me hacen yo también me quejaría»

Iker Muniain consideró ayer que en el penalti que le señalaron a favor y que supuso el 2-1 final para el Athletic Club ante el Sporting de Gijón, Moi Gómez le desequilibró, pero confesó que si hubiese sido en contra de su equipo él «igual» también se hubiese quejado.

«He notado un liguero contacto por detrás que me ha desequilibrado y el árbitro ha pitado. Si hubiera sido en contra igual me habría quejado también, pero me toca y me desequilibra», dijo el pequeño extremo navarro, autor del primer gol.

Muniain también habló de su excompañero, amigo y hoy rival Fernando Amorebieta, que tuvo algunas acaloradas disputas con futbolistas del Athletic. «Es un jugador que siempre va al límite, también lo hacía con nosotros, cuando ha estado fuera y ahora. Es una gran virtud y si a la gente no le gusta qué se le va a hacer. A mí siempre me tendrá», dijo. Muniain, que encadenó ayer su segundo buen partido, se felicitó de verse «con buenas sensaciones» y espera «mantenerlas» en adelante.